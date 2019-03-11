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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2675267626772678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:32

  patrikk написав:
  clientage написав:
Пишите жалобу прям на СЛТ -- начу нуна всыпать по первое число, шобы берёг своих клиентов

А какая у него должность сейчас? Он вроде с предправа ушел.

Кстати, когда точно он ушел? Как пройдет полгода с момента, надо быть начеку... :roll:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 01:12

  Ferlakur написав:
  patrikk написав:
  clientage написав:
Пишите жалобу прям на СЛТ -- начу нуна всыпать по первое число, шобы берёг своих клиентов

А какая у него должность сейчас? Он вроде с предправа ушел.

Кстати, когда точно он ушел? Как пройдет полгода с момента, надо быть начеку... :roll:

11.03.2019 https://interfax.com.ua/news/economic/571862.html
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:34

  Amid написав:Кстати, ТАС2Ю стал немного менее богомерзким. Добавили удобную оплату комуналки по адресу как в моне (по крайней мере по Киеву). Сам удивлён, что такое пишу, тем не менее тут однозначный плюс.

Как-то можно обновить счета или они автоматом обновляются? До сих пор счета за апрель...
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:48

  arkavs написав:Как-то можно обновить счета или они автоматом обновляются? До сих пор счета за апрель...

Если хочется самостоятельно - удалить подписки и создать заново.
Чтоб обновились - нужно пинать Дарью Пироженко в фейсбуке/почтой :D
dengon
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:05

  Квесторе_поверніться написав:Знімаєм з контролю...
В Комсі зараз немає правильного %...повернемось вже на 19% річних...в свій час.

А які передумови очікування тут саме 19%?
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:13

  patrikk написав:
  Квесторе_поверніться написав:Знімаєм з контролю...
В Комсі зараз немає правильного %...повернемось вже на 19% річних...в свій час.

А які передумови очікування тут саме 19%?

Это не ожидание. Это уверенность по уже заключенным договорам с пополнением. Осталось дождаться пока по ним ставка дорастет до 19%. В зависимости от того кто когда заключал договора - осталось ждать от полугода и более.
Новые договора - с середины апреля не заключаются :(
Flamingo
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  #<1 ... 2675267626772678
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