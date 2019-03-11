Кстати, когда точно он ушел? Как пройдет полгода с момента, надо быть начеку...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 чер, 2019 18:32
Додано: Сер 12 чер, 2019 01:12
11.03.2019
Додано: Сер 12 чер, 2019 09:34
Додано: Сер 12 чер, 2019 09:48
Додано: Сер 12 чер, 2019 10:05
Додано: Сер 12 чер, 2019 10:13
Это не ожидание. Это уверенность по уже заключенным договорам с пополнением. Осталось дождаться пока по ним ставка дорастет до 19%. В зависимости от того кто когда заключал договора - осталось ждать от полугода и более.
Новые договора - с середины апреля не заключаются
Додано: Сер 12 чер, 2019 10:55
Посадить бы Дарью Пироженко пользоватся тем,
что они там пилят - может был бы выхлоп.
Пилят ради пиляния.
Им говорят - выловите баги с пропадающими деньгами, нужны квитанции по платежам и переводам, нужны ВЫПИСКИ, нужно безгеморойное погашение кредита на вике (под нормальным подразумевается не дрочить 15к и остаток по п2п, а запуск внутрибанковской проводки один раз на полную сумму с дебитного на кредитный счет), нужно чтобы карты не прыгали каждый раз в разном порядке (дико бесит), сделайте СЕПы с текущих счетов с нормальными тарифами.
А они пилят нах никому ненужную нефункциональную комуналку, в которой они в жизни не догонят портмоне, еще и шлют сообщения - мы тут чегось накопытили, пользуйтесь не обляпайтесь. Притом что если что-то пойдет не так - никто ничего не может решить без Дарьи.
Делают нерабочий комбайн, а нужно простое средство управления деньгами на счетах.
Боль как она есть.
Додано: Сер 12 чер, 2019 12:28
Re: ТАСКОМБАНК
Що ви хочите від жінки, яка поширює ось цей контент?
Додано: Сер 12 чер, 2019 13:17
Беріть участь у спільній
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