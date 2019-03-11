Додано: Сер 12 чер, 2019 10:55

dengon написав: arkavs написав: Как-то можно обновить счета или они автоматом обновляются? До сих пор счета за апрель... Как-то можно обновить счета или они автоматом обновляются? До сих пор счета за апрель...

Если хочется самостоятельно - удалить подписки и создать заново.

Чтоб обновились - нужно пинать Дарью Пироженко в фейсбуке/почтой Если хочется самостоятельно - удалить подписки и создать заново.Чтоб обновились - нужно пинать Дарью Пироженко в фейсбуке/почтой

Посадить бы Дарью Пироженко пользоватся тем,что они там пилят - может был бы выхлоп.Пилят ради пиляния.Им говорят - выловите баги с пропадающими деньгами, нужны квитанции по платежам и переводам, нужны ВЫПИСКИ, нужно безгеморойное погашение кредита на вике (под нормальным подразумевается не дрочить 15к и остаток по п2п, а запуск внутрибанковской проводки один раз на полную сумму с дебитного на кредитный счет), нужно чтобы карты не прыгали каждый раз в разном порядке (дико бесит), сделайте СЕПы с текущих счетов с нормальными тарифами.А они пилят нах никому ненужную нефункциональную комуналку, в которой они в жизни не догонят портмоне, еще и шлют сообщения - мы тут чегось накопытили, пользуйтесь не обляпайтесь. Притом что если что-то пойдет не так - никто ничего не может решить без Дарьи.Делают нерабочий комбайн, а нужно простое средство управления деньгами на счетах.Боль как она есть.