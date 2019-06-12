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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 чер, 2019 19:48
Подскажите, в ТАС2U висит по В5 сумма к погашению до 25.06.2019 - этой сумме можно верить, или могут вылезти какие-то нестыковки?
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reef
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Додано: Сер 12 чер, 2019 20:02
reef написав:
Подскажите, в ТАС2U висит по В5 сумма к погашению до 25.06.2019 - этой сумме можно верить, или могут вылезти какие-то нестыковки?
Можете перевірити за СМСками: яка заборгованість була на кінець попереднього місяця, що ТАСька прислала до сплати на початку цього (мені прийшла 3-го числа).
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Додано: Сер 12 чер, 2019 20:38
dengon написав: arkavs написав:
Как-то можно обновить счета или они автоматом обновляются? До сих пор счета за апрель...
Если хочется самостоятельно - удалить подписки и создать заново.
Чтоб обновились - нужно пинать Дарью Пироженко в фейсбуке/почтой
Кто счета просил в TAS2U? по ГИОЦ пришли
в 9 экземплярах сразу
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ramaz
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