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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2677267826792680>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 19:48

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, в ТАС2U висит по В5 сумма к погашению до 25.06.2019 - этой сумме можно верить, или могут вылезти какие-то нестыковки?
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:02

  reef написав:Подскажите, в ТАС2U висит по В5 сумма к погашению до 25.06.2019 - этой сумме можно верить, или могут вылезти какие-то нестыковки?

Можете перевірити за СМСками: яка заборгованість була на кінець попереднього місяця, що ТАСька прислала до сплати на початку цього (мені прийшла 3-го числа).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:38

  dengon написав:
  arkavs написав:Как-то можно обновить счета или они автоматом обновляются? До сих пор счета за апрель...

Если хочется самостоятельно - удалить подписки и создать заново.
Чтоб обновились - нужно пинать Дарью Пироженко в фейсбуке/почтой :D

Кто счета просил в TAS2U? по ГИОЦ пришли :lol: в 9 экземплярах сразу :mrgreen:
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 21:11

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый вечер,

а ТАС открывает визы платинум при открытии депозитного счета?
h8_Sharhan
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 00:56

  ramaz написав:Кто счета просил в TAS2U? по ГИОЦ пришли :lol: в 9 экземплярах сразу :mrgreen:


а шо в тас2ю уже есть ГИОЦ?
как там с комиссией?
кешбек как понимаю прилагается за такую оплату полюбому и даже за кредитные?
квитанция в наличие?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 07:18

  uaprofi написав:
  ramaz написав:Кто счета просил в TAS2U? по ГИОЦ пришли :lol: в 9 экземплярах сразу :mrgreen:


а шо в тас2ю уже есть ГИОЦ?
как там с комиссией?
кешбек как понимаю прилагается за такую оплату полюбому и даже за кредитные?
квитанция в наличие?

ГИОЦ то есть, а квитанции у них идеологически не предусмотрены.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:21

  ramaz написав:
  dengon написав:
  arkavs написав:Как-то можно обновить счета или они автоматом обновляются? До сих пор счета за апрель...

Если хочется самостоятельно - удалить подписки и создать заново.
Чтоб обновились - нужно пинать Дарью Пироженко в фейсбуке/почтой :D

Кто счета просил в TAS2U? по ГИОЦ пришли :lol: в 9 экземплярах сразу :mrgreen:

Хм... Странно. У меня не обновились. До сих пор за апрель. Тоже ГИОЦ
arkavs
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:28

Re: ТАСКОМБАНК

  arkavs написав:Хм... Странно. У меня не обновились. До сих пор за апрель. Тоже ГИОЦ

У меня обновился только ГИОЦ ... по Еврореконструкции и КиевскимЭнергетичекимУслугам нет
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:45

А Таська со своей туалетной картой продолжает шкодничать в Розетке :lol:

Через инет оплатил на Розетке заказ, сумма заблокировалась на кредитке.
Через пару дней получил заказ, блок с кредитных снялся, а платеж провелся в овер с дебетных, которых там отродясь не было. Никаких СМСок ни о снятии блока ни о новом платеже не было. Просто случайно обнаружил через 2дн овер на дебетке. Погасил сразу и вылезли %% за овердрафт за пару дней. Непонятно еще начислили ли КБ за такую инет-оплату типа-в-овер :mrgreen:

Де тут ОфПред?!

Требую вернуть на дебетку двойной штраф за овер :idea:
А то приеду с УБОПом и разнесу вашу шаражкину контору как воровскую малину :mrgreen:
Неужели трудно правильно наладить бизнес-процесс?
Или объявите Розетку фродом и не принимайте на неё инет-оплату :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:50

  h8_Sharhan написав:Добрый вечер,

а ТАС открывает визы платинум при открытии депозитного счета?

Візу платівку відкривають...на халяву. :)
Але можуть і платінум...за Ваш кошт.
За Голос...наш голос
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