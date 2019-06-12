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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 чер, 2019 19:48
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите, в ТАС2U висит по В5 сумма к погашению до 25.06.2019 - этой сумме можно верить, или могут вылезти какие-то нестыковки?
Додано: Сер 12 чер, 2019 20:02
Можете перевірити за СМСками: яка заборгованість була на кінець попереднього місяця, що ТАСька прислала до сплати на початку цього (мені прийшла 3-го числа).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 12 чер, 2019 20:38
Кто счета просил в TAS2U? по ГИОЦ пришли в 9 экземплярах сразу
Додано: Сер 12 чер, 2019 21:11
Re: ТАСКОМБАНК
Добрый вечер,
а ТАС открывает визы платинум при открытии депозитного счета?
Додано: Чет 13 чер, 2019 00:56
а шо в тас2ю уже есть ГИОЦ?
как там с комиссией?
кешбек как понимаю прилагается за такую оплату полюбому и даже за кредитные?
квитанция в наличие?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Чет 13 чер, 2019 07:18
ГИОЦ то есть, а квитанции у них идеологически не предусмотрены.
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:21
Хм... Странно. У меня не обновились. До сих пор за апрель. Тоже ГИОЦ
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:28
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:45
А Таська со своей туалетной картой продолжает шкодничать в Розетке
Через инет оплатил на Розетке заказ, сумма заблокировалась на кредитке.
Через пару дней получил заказ, блок с кредитных снялся, а платеж провелся в овер с дебетных, которых там отродясь не было. Никаких СМСок ни о снятии блока ни о новом платеже не было. Просто случайно обнаружил через 2дн овер на дебетке. Погасил сразу и вылезли %% за овердрафт за пару дней. Непонятно еще начислили ли КБ за такую инет-оплату типа-в-овер
Де тут ОфПред?!
Требую вернуть на дебетку двойной штраф за овер
А то приеду с УБОПом и разнесу вашу шаражкину контору как воровскую малину
Неужели трудно правильно наладить бизнес-процесс?
Или объявите Розетку фродом и не принимайте на неё инет-оплату
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:50
Візу платівку відкривають...на халяву.
Але можуть і платінум...за Ваш кошт.
За Голос...наш голос
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