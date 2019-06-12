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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2677267826792680 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 170 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 29 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 31 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 49 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 25 Всього голосів : 170 Додано: Чет 13 чер, 2019 08:51 clientage написав: А Таська со своей туалетной картой продолжает шкодничать в Розетке



Через инет оплатил на Розетке заказ, сумма заблокировалась на кредитке.

Через пару дней получил заказ, блок с кредитных снялся, а платеж провелся в овер с дебетных, которых там отродясь не было. Никаких СМСок ни о снятии блока ни о новом платеже не было. Просто случайно обнаружил через 2дн овер на дебетке. Погасил сразу и вылезли %% за овердрафт за пару дней. Непонятно еще начислили ли КБ за такую инет-оплату типа-в-овер



Де тут ОфПред?!



Требую вернуть на дебетку двойной штраф за овер

А то приеду с УБОПом и разнесу вашу шаражкину контору как воровскую малину

Неужели трудно правильно наладить бизнес-процесс?

Или объявите Розетку фродом и не принимайте на неё инет-оплату А Таська со своей туалетной картой продолжает шкодничать в РозеткеЧерез инет оплатил на Розетке заказ, сумма заблокировалась на кредитке.Через пару дней получил заказ, блок с кредитных снялся, а платеж провелся в овер с дебетных, которых там отродясь не было. Никаких СМСок ни о снятии блока ни о новом платеже не было. Просто случайно обнаружил через 2дн овер на дебетке. Погасил сразу и вылезли %% за овердрафт за пару дней. Непонятно еще начислили ли КБ за такую инет-оплату типа-в-оверТребую вернуть на дебетку двойной штраф за оверА то приеду с УБОПом и разнесу вашу шаражкину контору как воровскую малинуНеужели трудно правильно наладить бизнес-процесс?Или объявите Розетку фродом и не принимайте на неё инет-оплату

Вимогу підтримую. Вимогу підтримую. За Голос...наш голос

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