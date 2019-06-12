clientage написав:А Таська со своей туалетной картой продолжает шкодничать в Розетке
Через инет оплатил на Розетке заказ, сумма заблокировалась на кредитке.
Через пару дней получил заказ, блок с кредитных снялся, а платеж провелся в овер с дебетных, которых там отродясь не было. Никаких СМСок ни о снятии блока ни о новом платеже не было. Просто случайно обнаружил через 2дн овер на дебетке. Погасил сразу и вылезли %% за овердрафт за пару дней. Непонятно еще начислили ли КБ за такую инет-оплату типа-в-овер
Де тут ОфПред?!
Требую вернуть на дебетку двойной штраф за овер
А то приеду с УБОПом и разнесу вашу шаражкину контору как воровскую малину
Неужели трудно правильно наладить бизнес-процесс?
Или объявите Розетку фродом и не принимайте на неё инет-оплату
Вимогу підтримую.