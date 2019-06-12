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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2677267826792680

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:51

  clientage написав:А Таська со своей туалетной картой продолжает шкодничать в Розетке :lol:

Через инет оплатил на Розетке заказ, сумма заблокировалась на кредитке.
Через пару дней получил заказ, блок с кредитных снялся, а платеж провелся в овер с дебетных, которых там отродясь не было. Никаких СМСок ни о снятии блока ни о новом платеже не было. Просто случайно обнаружил через 2дн овер на дебетке. Погасил сразу и вылезли %% за овердрафт за пару дней. Непонятно еще начислили ли КБ за такую инет-оплату типа-в-овер :mrgreen:

Де тут ОфПред?!

Требую вернуть на дебетку двойной штраф за овер :idea:
А то приеду с УБОПом и разнесу вашу шаражкину контору как воровскую малину :mrgreen:
Неужели трудно правильно наладить бизнес-процесс?
Или объявите Розетку фродом и не принимайте на неё инет-оплату :mrgreen:

Вимогу підтримую.
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