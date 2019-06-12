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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2678267926802681> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 170 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 29 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 31 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 49 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 25 Всього голосів : 170 Додано: Чет 13 чер, 2019 08:51 clientage написав: А Таська со своей туалетной картой продолжает шкодничать в Розетке



Через инет оплатил на Розетке заказ, сумма заблокировалась на кредитке.

Через пару дней получил заказ, блок с кредитных снялся, а платеж провелся в овер с дебетных, которых там отродясь не было. Никаких СМСок ни о снятии блока ни о новом платеже не было. Просто случайно обнаружил через 2дн овер на дебетке. Погасил сразу и вылезли %% за овердрафт за пару дней. Непонятно еще начислили ли КБ за такую инет-оплату типа-в-овер



Де тут ОфПред?!



Требую вернуть на дебетку двойной штраф за овер

А то приеду с УБОПом и разнесу вашу шаражкину контору как воровскую малину

Неужели трудно правильно наладить бизнес-процесс?

Или объявите Розетку фродом и не принимайте на неё инет-оплату А Таська со своей туалетной картой продолжает шкодничать в РозеткеЧерез инет оплатил на Розетке заказ, сумма заблокировалась на кредитке.Через пару дней получил заказ, блок с кредитных снялся, а платеж провелся в овер с дебетных, которых там отродясь не было. Никаких СМСок ни о снятии блока ни о новом платеже не было. Просто случайно обнаружил через 2дн овер на дебетке. Погасил сразу и вылезли %% за овердрафт за пару дней. Непонятно еще начислили ли КБ за такую инет-оплату типа-в-оверТребую вернуть на дебетку двойной штраф за оверА то приеду с УБОПом и разнесу вашу шаражкину контору как воровскую малинуНеужели трудно правильно наладить бизнес-процесс?Или объявите Розетку фродом и не принимайте на неё инет-оплату

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Через инет оплатил на Розетке заказ, сумма заблокировалась на кредитке.

Через пару дней получил заказ, блок с кредитных снялся, а платеж провелся в овер с дебетных, которых там отродясь не было. Никаких СМСок ни о снятии блока ни о новом платеже не было. Просто случайно обнаружил через 2дн овер на дебетке. Погасил сразу и вылезли %% за овердрафт за пару дней. Непонятно еще начислили ли КБ за такую инет-оплату типа-в-овер



Де тут ОфПред?!



Требую вернуть на дебетку двойной штраф за овер

А то приеду с УБОПом и разнесу вашу шаражкину контору как воровскую малину

Неужели трудно правильно наладить бизнес-процесс?

Или объявите Розетку фродом и не принимайте на неё инет-оплату А Таська со своей туалетной картой продолжает шкодничать в РозеткеЧерез инет оплатил на Розетке заказ, сумма заблокировалась на кредитке.Через пару дней получил заказ, блок с кредитных снялся, а платеж провелся в овер с дебетных, которых там отродясь не было. Никаких СМСок ни о снятии блока ни о новом платеже не было. Просто случайно обнаружил через 2дн овер на дебетке. Погасил сразу и вылезли %% за овердрафт за пару дней. Непонятно еще начислили ли КБ за такую инет-оплату типа-в-оверТребую вернуть на дебетку двойной штраф за оверА то приеду с УБОПом и разнесу вашу шаражкину контору как воровскую малинуНеужели трудно правильно наладить бизнес-процесс?Или объявите Розетку фродом и не принимайте на неё инет-оплату

А я попереджував. Не платіть так в Розетці. При цьому списання з дебетного вони аргументують тим, що "друга операція (списання) була без авторизації".

Ласкаво просимо в клюб. На додачу, заблокована сума на кредитному буде розблокована "ніколи". Вони тупо морозяться і кажуть, що сума вже розблокована. Хоча баланс не сходиться. Даша обіцяла, що візьме на контроль. Хоча вона певно досі мріє про літаки і аеропорти, що їй пофіг. А я попереджував. Не платіть так в Розетці. При цьому списання з дебетного вони аргументують тим, що "друга операція (списання) була без авторизації".Ласкаво просимо в клюб. На додачу, заблокована сума на кредитному буде розблокована "ніколи". Вони тупо морозяться і кажуть, що сума вже розблокована. Хоча баланс не сходиться. Даша обіцяла, що візьме на контроль. Хоча вона певно досі мріє про літаки і аеропорти, що їй пофіг. Кочевник Повідомлень: 816 З нами з: 16.02.17 Подякував: 149 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 09:51 Кочевник написав: clientage написав: А Таська со своей туалетной картой продолжает шкодничать в Розетке



Через инет оплатил на Розетке заказ, сумма заблокировалась на кредитке.

Через пару дней получил заказ, блок с кредитных снялся, а платеж провелся в овер с дебетных, которых там отродясь не было. Никаких СМСок ни о снятии блока ни о новом платеже не было. Просто случайно обнаружил через 2дн овер на дебетке. Погасил сразу и вылезли %% за овердрафт за пару дней. Непонятно еще начислили ли КБ за такую инет-оплату типа-в-овер



Де тут ОфПред?!



Требую вернуть на дебетку двойной штраф за овер

А то приеду с УБОПом и разнесу вашу шаражкину контору как воровскую малину

Неужели трудно правильно наладить бизнес-процесс?

Или объявите Розетку фродом и не принимайте на неё инет-оплату А Таська со своей туалетной картой продолжает шкодничать в РозеткеЧерез инет оплатил на Розетке заказ, сумма заблокировалась на кредитке.Через пару дней получил заказ, блок с кредитных снялся, а платеж провелся в овер с дебетных, которых там отродясь не было. Никаких СМСок ни о снятии блока ни о новом платеже не было. Просто случайно обнаружил через 2дн овер на дебетке. Погасил сразу и вылезли %% за овердрафт за пару дней. Непонятно еще начислили ли КБ за такую инет-оплату типа-в-оверТребую вернуть на дебетку двойной штраф за оверА то приеду с УБОПом и разнесу вашу шаражкину контору как воровскую малинуНеужели трудно правильно наладить бизнес-процесс?Или объявите Розетку фродом и не принимайте на неё инет-оплату

А я попереджував. Не платіть так в Розетці. При цьому списання з дебетного вони аргументують тим, що "друга операція (списання) була без авторизації".

Ласкаво просимо в клюб. На додачу, заблокована сума на кредитному буде розблокована "ніколи". Вони тупо морозяться і кажуть, що сума вже розблокована. Хоча баланс не сходиться. Даша обіцяла, що візьме на контроль. Хоча вона певно досі мріє про літаки і аеропорти, що їй пофіг. А я попереджував. Не платіть так в Розетці. При цьому списання з дебетного вони аргументують тим, що "друга операція (списання) була без авторизації".Ласкаво просимо в клюб. На додачу, заблокована сума на кредитному буде розблокована "ніколи". Вони тупо морозяться і кажуть, що сума вже розблокована. Хоча баланс не сходиться. Даша обіцяла, що візьме на контроль. Хоча вона певно досі мріє про літаки і аеропорти, що їй пофіг.

Нее, на кредитке сумма разблокировалась. Я ж просто 2 дня назад поленился подробнее посмотреть остатки. А общий остаток при сверке по ДомБух у меня сошелся, т.е. блок с кредитки снялся, а расходка повесилась на дебетку..

У меня было порядка 4..5 оплат через Розетку, и это типа 3я такая кривая вышла, вот еще 2 седня-завтра разблокируются. Наблюдаю



ПС. Похоже лучше оплачивать при получении товара, через кассу, и на викенде

А по Идейной Білявке таких глюков не замечено Нее, на кредитке сумма разблокировалась. Я ж просто 2 дня назад поленился подробнее посмотреть остатки. А общий остаток при сверке по ДомБух у меня сошелся, т.е. блок с кредитки снялся, а расходка повесилась на дебетку..У меня было порядка 4..5 оплат через Розетку, и это типа 3я такая кривая вышла, вот еще 2 седня-завтра разблокируются. НаблюдаюПС. Похоже лучше оплачивать при получении товара, через кассу, и на викендеА по Идейной Білявке таких глюков не замечено Востаннє редагувалось clientage в Чет 13 чер, 2019 09:55, всього редагувалось 1 раз. ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28452 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2279 раз. Подякували: 3290 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 09:54 Re: ТАСКОМБАНК clientage написав: Нее, на кредитке сумма разблокировалась Нее, на кредитке сумма разблокировалась

В TAS2u вже немає стрічки з блокуванням? В мене ці самки собак досі не розблокували. В TAS2u вже немає стрічки з блокуванням? В мене ці самки собак досі не розблокували. Кочевник Повідомлень: 816 З нами з: 16.02.17 Подякував: 149 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 09:57 Кочевник написав: clientage написав: Нее, на кредитке сумма разблокировалась Нее, на кредитке сумма разблокировалась

В TAS2u вже немає стрічки з блокуванням? В мене ці самки собак досі не розблокували. В TAS2u вже немає стрічки з блокуванням? В мене ці самки собак досі не розблокували.

Ну раз сумма в доступных у меня, то я считаю, шо разблокировалась

Хотяя, похоже, нуна выписку заказать ̶в̶ на отд-и Ну раз сумма в доступных у меня, то я считаю, шо разблокироваласьХотяя, похоже, нуна выписку заказать ̶в̶ на отд-и ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28452 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2279 раз. Подякували: 3290 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 09:58 clientage, подивися будь-ласка в ТАС2Ю, чи зникла стрічка з блокуванням. Кочевник Повідомлень: 816 З нами з: 16.02.17 Подякував: 149 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 10:07 Кочевник написав: clientage, подивися будь-ласка в ТАС2Ю, чи зникла стрічка з блокуванням. , подивися будь-ласка в ТАС2Ю, чи зникла стрічка з блокуванням.

В списке операций у меня до сих пор есть ДВЕ записи на эту сумму покупки:

- от 10/06 Операція купівлі в торгово-сервісній мережі TE0562/30000562 - кириллица, т.е. провелось

- от 08/06 POS PURCHASE 30000562 TE0562 -- латиница, т.е. блок

Но, по факту, при сверке со своей ДомБух общий остаток по карте сходится. Поэтому я считаю, шо дето убыло, а дето прибыло в рамках мультипультисчетной туалетной карты В списке операций у меня до сих пор есть ДВЕ записи на эту сумму покупки:- от 10/06 Операція купівлі в торгово-сервісній мережі TE0562/30000562 - кириллица, т.е. провелось- от 08/06 POS PURCHASE 30000562 TE0562 -- латиница, т.е. блокНо, по факту, при сверке со своей ДомБух общий остаток по карте сходится. Поэтому я считаю, шо дето убыло, а дето прибыло в рамках мультипультисчетной туалетной карты ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28452 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2279 раз. Подякували: 3290 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 10:20 v-m- написав: clientage написав: ...Через инет оплатил на Розетке заказ, сумма заблокировалась на кредитке.Через пару дней получил заказ, блок с кредитных снялся, а платеж провелся в овер с дебетных ... %% за овердрафт... ...Через инет оплатил на Розетке заказ, сумма заблокировалась на кредитке.Через пару дней получил заказ, блок с кредитных снялся, а платеж провелся в овер с дебетных ... %% за овердрафт... Меня интересует такой нюанс: на момент получения заказа хватало ли доступного лимита на карте для оплаты (заблокированную ранее сумму покупки игнорируем) ? Меня интересует такой нюанс: на момент получения заказа хватало ли доступного лимита на карте для оплаты (заблокированную ранее сумму покупки игнорируем) ?

Долго думал над вашим вопросом

Я так понял, шо нуна было предусмотреть ДВОЙНУЮ сумму остатков по карте: одну на блок, 2ю на саму покупку. Т.к. после блокировки, согласно WC-алгоритму, сначала происходит ̶с̶л̶и̶в̶ ̶и̶з̶ ̶б̶а̶ч̶к̶а̶ оплата товара, и только потом ̶е̶г̶о̶ ̶п̶о̶п̶о̶л̶н̶е̶н̶и̶е̶ ̶и̶з̶ ̶̶р̶е̶з̶е̶р̶в̶а̶ снятие блока.

А т.к. у меня действительно не было предусмотрено резерва под такой WC-алгоритм, то нарисовался овер

Браво, тётя сантехник Тася! Всьо логЫчно, блок же не твой, его, небойсь сама Розетка мастырит. Предлагаю объявить Розетку фрод-затычкой для Таськиной WC-системы Долго думал над вашим вопросомЯ так понял, шо нуна было предусмотреть ДВОЙНУЮ сумму остатков по карте: одну на блок, 2ю на саму покупку. Т.к. после блокировки, согласно WC-алгоритму, сначала происходит ̶с̶л̶и̶в̶ ̶и̶з̶ ̶б̶а̶ч̶к̶а̶ оплата товара, и только потом ̶е̶г̶о̶ ̶п̶о̶п̶о̶л̶н̶е̶н̶и̶е̶ ̶и̶з̶ ̶̶р̶е̶з̶е̶р̶в̶а̶ снятие блока.А т.к. у меняпредусмотрено резерва под такой WC-алгоритм, то нарисовался оверБраво, тётя сантехник Тася! Всьо логЫчно, блок же не твой, его, небойсь сама Розетка мастырит. Предлагаю объявить Розетку фрод-затычкой для Таськиной WC-системы Востаннє редагувалось clientage в Чет 13 чер, 2019 10:25, всього редагувалось 1 раз. ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28452 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2279 раз. Подякували: 3290 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 10:25 clientage написав: Но, по факту, при сверке со своей ДомБух общий остаток по карте сходится. Поэтому я считаю, шо дето убыло, а дето прибыло в рамках мультипультисчетной туалетной карты Но, по факту, при сверке со своей ДомБух общий остаток по карте сходится. Поэтому я считаю, шо дето убыло, а дето прибыло в рамках мультипультисчетной туалетной карты

Я бы не был так уверен. Когда в начале этого года у меня дважды списалось за билеты в УЖД, то остаток тоже совпадал. Но в выписке операция была проведена по счёту дважды! Пока я ждал - наступил другой месяц и в оплату кредита мне выставили обе суммы. Но остаток по-прежнему совпадал! Только когда я написал заявление в банк на спорную операцию (впервые, кстати) - только тогда всё пришло в норму (через несколько дней). Я бы не был так уверен. Когда в начале этого года у меня дважды списалось за билеты в УЖД, то остаток тоже совпадал. Но в выписке операция была проведена по счёту дважды! Пока я ждал - наступил другой месяц и в оплату кредита мне выставили обе суммы. Но остаток по-прежнему совпадал! Только когда я написал заявление в банк на спорную операцию (впервые, кстати) - только тогда всё пришло в норму (через несколько дней). Vorlon Повідомлень: 6946 З нами з: 14.06.13 Подякував: 358 раз. Подякували: 702 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2678267926802681> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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