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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2678267926802681>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:51

  clientage написав:А Таська со своей туалетной картой продолжает шкодничать в Розетке :lol:

Через инет оплатил на Розетке заказ, сумма заблокировалась на кредитке.
Через пару дней получил заказ, блок с кредитных снялся, а платеж провелся в овер с дебетных, которых там отродясь не было. Никаких СМСок ни о снятии блока ни о новом платеже не было. Просто случайно обнаружил через 2дн овер на дебетке. Погасил сразу и вылезли %% за овердрафт за пару дней. Непонятно еще начислили ли КБ за такую инет-оплату типа-в-овер :mrgreen:

Де тут ОфПред?!

Требую вернуть на дебетку двойной штраф за овер :idea:
А то приеду с УБОПом и разнесу вашу шаражкину контору как воровскую малину :mrgreen:
Неужели трудно правильно наладить бизнес-процесс?
Или объявите Розетку фродом и не принимайте на неё инет-оплату :mrgreen:

Вимогу підтримую.
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:16

  clientage написав:...Через инет оплатил на Розетке заказ, сумма заблокировалась на кредитке.Через пару дней получил заказ, блок с кредитных снялся, а платеж провелся в овер с дебетных ... %% за овердрафт...
Меня интересует такой нюанс: на момент получения заказа хватало ли доступного лимита на карте для оплаты (заблокированную ранее сумму покупки игнорируем) ?
v-m-
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:44

  clientage написав:А Таська со своей туалетной картой продолжает шкодничать в Розетке :lol:

Через инет оплатил на Розетке заказ, сумма заблокировалась на кредитке.
Через пару дней получил заказ, блок с кредитных снялся, а платеж провелся в овер с дебетных, которых там отродясь не было. Никаких СМСок ни о снятии блока ни о новом платеже не было. Просто случайно обнаружил через 2дн овер на дебетке. Погасил сразу и вылезли %% за овердрафт за пару дней. Непонятно еще начислили ли КБ за такую инет-оплату типа-в-овер :mrgreen:

Де тут ОфПред?!

Требую вернуть на дебетку двойной штраф за овер :idea:
А то приеду с УБОПом и разнесу вашу шаражкину контору как воровскую малину :mrgreen:
Неужели трудно правильно наладить бизнес-процесс?
Или объявите Розетку фродом и не принимайте на неё инет-оплату :mrgreen:

А я попереджував. Не платіть так в Розетці. При цьому списання з дебетного вони аргументують тим, що "друга операція (списання) була без авторизації".
Ласкаво просимо в клюб. На додачу, заблокована сума на кредитному буде розблокована "ніколи". Вони тупо морозяться і кажуть, що сума вже розблокована. Хоча баланс не сходиться. Даша обіцяла, що візьме на контроль. Хоча вона певно досі мріє про літаки і аеропорти, що їй пофіг.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:51

  Кочевник написав:
  clientage написав:А Таська со своей туалетной картой продолжает шкодничать в Розетке

Через инет оплатил на Розетке заказ, сумма заблокировалась на кредитке.
Через пару дней получил заказ, блок с кредитных снялся, а платеж провелся в овер с дебетных, которых там отродясь не было. Никаких СМСок ни о снятии блока ни о новом платеже не было. Просто случайно обнаружил через 2дн овер на дебетке. Погасил сразу и вылезли %% за овердрафт за пару дней. Непонятно еще начислили ли КБ за такую инет-оплату типа-в-овер

Де тут ОфПред?!

Требую вернуть на дебетку двойной штраф за овер :idea:
А то приеду с УБОПом и разнесу вашу шаражкину контору как воровскую малину :mrgreen:
Неужели трудно правильно наладить бизнес-процесс?
Или объявите Розетку фродом и не принимайте на неё инет-оплату :mrgreen:

А я попереджував. Не платіть так в Розетці. При цьому списання з дебетного вони аргументують тим, що "друга операція (списання) була без авторизації".
Ласкаво просимо в клюб. На додачу, заблокована сума на кредитному буде розблокована "ніколи". Вони тупо морозяться і кажуть, що сума вже розблокована. Хоча баланс не сходиться. Даша обіцяла, що візьме на контроль. Хоча вона певно досі мріє про літаки і аеропорти, що їй пофіг.

Нее, на кредитке сумма разблокировалась. Я ж просто 2 дня назад поленился подробнее посмотреть остатки. А общий остаток при сверке по ДомБух у меня сошелся, т.е. блок с кредитки снялся, а расходка повесилась на дебетку..
У меня было порядка 4..5 оплат через Розетку, и это типа 3я такая кривая вышла, вот еще 2 седня-завтра разблокируются. Наблюдаю :evil:

ПС. Похоже лучше оплачивать при получении товара, через кассу, и на викенде :mrgreen:
А по Идейной Білявке таких глюков не замечено
Востаннє редагувалось clientage в Чет 13 чер, 2019 09:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:54

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:Нее, на кредитке сумма разблокировалась

В TAS2u вже немає стрічки з блокуванням? В мене ці самки собак досі не розблокували.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:57

  Кочевник написав:
  clientage написав:Нее, на кредитке сумма разблокировалась

В TAS2u вже немає стрічки з блокуванням? В мене ці самки собак досі не розблокували.

Ну раз сумма в доступных у меня, то я считаю, шо разблокировалась
Хотяя, похоже, нуна выписку заказать ̶в̶ на отд-и :mrgreen: :mrgreen:
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clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:58

clientage, подивися будь-ласка в ТАС2Ю, чи зникла стрічка з блокуванням.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:07

  Кочевник написав:clientage, подивися будь-ласка в ТАС2Ю, чи зникла стрічка з блокуванням.

В списке операций у меня до сих пор есть ДВЕ записи на эту сумму покупки:
- от 10/06 Операція купівлі в торгово-сервісній мережі TE0562/30000562 - кириллица, т.е. провелось :mrgreen:
- от 08/06 POS PURCHASE 30000562 TE0562 -- латиница, т.е. блок
Но, по факту, при сверке со своей ДомБух общий остаток по карте сходится. Поэтому я считаю, шо дето убыло, а дето прибыло в рамках мультипультисчетной туалетной карты :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:20

  v-m- написав:
  clientage написав:...Через инет оплатил на Розетке заказ, сумма заблокировалась на кредитке.Через пару дней получил заказ, блок с кредитных снялся, а платеж провелся в овер с дебетных ... %% за овердрафт...
Меня интересует такой нюанс: на момент получения заказа хватало ли доступного лимита на карте для оплаты (заблокированную ранее сумму покупки игнорируем) ?

Долго думал над вашим вопросом :)
Я так понял, шо нуна было предусмотреть ДВОЙНУЮ сумму остатков по карте: одну на блок, 2ю на саму покупку. Т.к. после блокировки, согласно WC-алгоритму, сначала происходит ̶с̶л̶и̶в̶ ̶и̶з̶ ̶б̶а̶ч̶к̶а̶ оплата товара, и только потом ̶е̶г̶о̶ ̶п̶о̶п̶о̶л̶н̶е̶н̶и̶е̶ ̶и̶з̶ ̶̶р̶е̶з̶е̶р̶в̶а̶ снятие блока.
А т.к. у меня действительно не было предусмотрено резерва под такой WC-алгоритм, то нарисовался овер :mrgreen:
Браво, тётя сантехник Тася! Всьо логЫчно, блок же не твой, его, небойсь сама Розетка мастырит. Предлагаю объявить Розетку фрод-затычкой для Таськиной WC-системы :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в Чет 13 чер, 2019 10:25, всього редагувалось 1 раз.
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clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:25

  clientage написав:Но, по факту, при сверке со своей ДомБух общий остаток по карте сходится. Поэтому я считаю, шо дето убыло, а дето прибыло в рамках мультипультисчетной туалетной карты

Я бы не был так уверен. Когда в начале этого года у меня дважды списалось за билеты в УЖД, то остаток тоже совпадал. Но в выписке операция была проведена по счёту дважды! Пока я ждал - наступил другой месяц и в оплату кредита мне выставили обе суммы. Но остаток по-прежнему совпадал! Только когда я написал заявление в банк на спорную операцию (впервые, кстати) - только тогда всё пришло в норму (через несколько дней).
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