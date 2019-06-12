clientage написав:А Таська со своей туалетной картой продолжает шкодничать в Розетке
Через инет оплатил на Розетке заказ, сумма заблокировалась на кредитке. Через пару дней получил заказ, блок с кредитных снялся, а платеж провелся в овер с дебетных, которых там отродясь не было. Никаких СМСок ни о снятии блока ни о новом платеже не было. Просто случайно обнаружил через 2дн овер на дебетке. Погасил сразу и вылезли %% за овердрафт за пару дней. Непонятно еще начислили ли КБ за такую инет-оплату типа-в-овер
Де тут ОфПред?!
Требую вернуть на дебетку двойной штраф за овер А то приеду с УБОПом и разнесу вашу шаражкину контору как воровскую малину Неужели трудно правильно наладить бизнес-процесс? Или объявите Розетку фродом и не принимайте на неё инет-оплату
Вимогу підтримую.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
clientage написав:...Через инет оплатил на Розетке заказ, сумма заблокировалась на кредитке.Через пару дней получил заказ, блок с кредитных снялся, а платеж провелся в овер с дебетных ... %% за овердрафт...
Меня интересует такой нюанс: на момент получения заказа хватало ли доступного лимита на карте для оплаты (заблокированную ранее сумму покупки игнорируем) ?
clientage написав:А Таська со своей туалетной картой продолжает шкодничать в Розетке
Через инет оплатил на Розетке заказ, сумма заблокировалась на кредитке. Через пару дней получил заказ, блок с кредитных снялся, а платеж провелся в овер с дебетных, которых там отродясь не было. Никаких СМСок ни о снятии блока ни о новом платеже не было. Просто случайно обнаружил через 2дн овер на дебетке. Погасил сразу и вылезли %% за овердрафт за пару дней. Непонятно еще начислили ли КБ за такую инет-оплату типа-в-овер
Де тут ОфПред?!
Требую вернуть на дебетку двойной штраф за овер А то приеду с УБОПом и разнесу вашу шаражкину контору как воровскую малину Неужели трудно правильно наладить бизнес-процесс? Или объявите Розетку фродом и не принимайте на неё инет-оплату
А я попереджував. Не платіть так в Розетці. При цьому списання з дебетного вони аргументують тим, що "друга операція (списання) була без авторизації". Ласкаво просимо в клюб. На додачу, заблокована сума на кредитному буде розблокована "ніколи". Вони тупо морозяться і кажуть, що сума вже розблокована. Хоча баланс не сходиться. Даша обіцяла, що візьме на контроль. Хоча вона певно досі мріє про літаки і аеропорти, що їй пофіг.
clientage написав:А Таська со своей туалетной картой продолжает шкодничать в Розетке
Через инет оплатил на Розетке заказ, сумма заблокировалась на кредитке. Через пару дней получил заказ, блок с кредитных снялся, а платеж провелся в овер с дебетных, которых там отродясь не было. Никаких СМСок ни о снятии блока ни о новом платеже не было. Просто случайно обнаружил через 2дн овер на дебетке. Погасил сразу и вылезли %% за овердрафт за пару дней. Непонятно еще начислили ли КБ за такую инет-оплату типа-в-овер
Де тут ОфПред?!
Требую вернуть на дебетку двойной штраф за овер А то приеду с УБОПом и разнесу вашу шаражкину контору как воровскую малину Неужели трудно правильно наладить бизнес-процесс? Или объявите Розетку фродом и не принимайте на неё инет-оплату
А я попереджував. Не платіть так в Розетці. При цьому списання з дебетного вони аргументують тим, що "друга операція (списання) була без авторизації". Ласкаво просимо в клюб. На додачу, заблокована сума на кредитному буде розблокована "ніколи". Вони тупо морозяться і кажуть, що сума вже розблокована. Хоча баланс не сходиться. Даша обіцяла, що візьме на контроль. Хоча вона певно досі мріє про літаки і аеропорти, що їй пофіг.
Нее, на кредитке сумма разблокировалась. Я ж просто 2 дня назад поленился подробнее посмотреть остатки. А общий остаток при сверке по ДомБух у меня сошелся, т.е. блок с кредитки снялся, а расходка повесилась на дебетку.. У меня было порядка 4..5 оплат через Розетку, и это типа 3я такая кривая вышла, вот еще 2 седня-завтра разблокируются. Наблюдаю
ПС. Похоже лучше оплачивать при получении товара, через кассу, и на викенде А по Идейной Білявке таких глюков не замечено
Востаннє редагувалось clientage в Чет 13 чер, 2019 09:55, всього редагувалось 1 раз.
Кочевник написав:clientage, подивися будь-ласка в ТАС2Ю, чи зникла стрічка з блокуванням.
В списке операций у меня до сих пор есть ДВЕ записи на эту сумму покупки: - от 10/06 Операція купівлі в торгово-сервісній мережі TE0562/30000562 - кириллица, т.е. провелось - от 08/06 POS PURCHASE 30000562 TE0562 -- латиница, т.е. блок Но, по факту, при сверке со своей ДомБух общий остаток по карте сходится. Поэтому я считаю, шо дето убыло, а дето прибыло в рамках мультипультисчетной туалетной карты
clientage написав:...Через инет оплатил на Розетке заказ, сумма заблокировалась на кредитке.Через пару дней получил заказ, блок с кредитных снялся, а платеж провелся в овер с дебетных ... %% за овердрафт...
Меня интересует такой нюанс: на момент получения заказа хватало ли доступного лимита на карте для оплаты (заблокированную ранее сумму покупки игнорируем) ?
Долго думал над вашим вопросом Я так понял, шо нуна было предусмотреть ДВОЙНУЮ сумму остатков по карте: одну на блок, 2ю на саму покупку. Т.к. после блокировки, согласно WC-алгоритму, сначала происходит ̶с̶л̶и̶в̶ ̶и̶з̶ ̶б̶а̶ч̶к̶а̶ оплата товара, и только потом ̶е̶г̶о̶ ̶п̶о̶п̶о̶л̶н̶е̶н̶и̶е̶ ̶и̶з̶ ̶̶р̶е̶з̶е̶р̶в̶а̶ снятие блока. А т.к. у меня действительно не было предусмотрено резерва под такой WC-алгоритм, то нарисовался овер Браво, тётя сантехник Тася! Всьо логЫчно, блок же не твой, его, небойсь сама Розетка мастырит. Предлагаю объявить Розетку фрод-затычкой для Таськиной WC-системы
Востаннє редагувалось clientage в Чет 13 чер, 2019 10:25, всього редагувалось 1 раз.
clientage написав:Но, по факту, при сверке со своей ДомБух общий остаток по карте сходится. Поэтому я считаю, шо дето убыло, а дето прибыло в рамках мультипультисчетной туалетной карты
Я бы не был так уверен. Когда в начале этого года у меня дважды списалось за билеты в УЖД, то остаток тоже совпадал. Но в выписке операция была проведена по счёту дважды! Пока я ждал - наступил другой месяц и в оплату кредита мне выставили обе суммы. Но остаток по-прежнему совпадал! Только когда я написал заявление в банк на спорную операцию (впервые, кстати) - только тогда всё пришло в норму (через несколько дней).