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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2678267926802681

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:26

  clientage написав:
  v-m- написав:
  clientage написав:...Через инет оплатил на Розетке заказ, сумма заблокировалась на кредитке.Через пару дней получил заказ, блок с кредитных снялся, а платеж провелся в овер с дебетных ... %% за овердрафт...
Меня интересует такой нюанс: на момент получения заказа хватало ли доступного лимита на карте для оплаты (заблокированную ранее сумму покупки игнорируем) ?

Долго думал над вашим вопросом :)
Я так понял, шо нуна было предусмотреть ДВОЙНУЮ сумму остатков по карте: одну на блок, 2ю на саму покупку. Т.к. после блокировки, согласно WC-алгоритму, сначала происходит ̶с̶л̶и̶в̶ ̶и̶з̶ ̶б̶а̶ч̶к̶а̶ оплата товара, и только потом ̶е̶г̶о̶ ̶п̶о̶п̶о̶л̶н̶е̶н̶и̶е̶ ̶и̶з̶ ̶̶р̶е̶з̶е̶р̶в̶а̶ снятие блока.
А т.к. у меня действительно не было предусмотрено резерва под такой WC-алгоритм, то нарисовался овер :mrgreen:
Браво, тётя сантехник Тася :mrgreen:

А в мене було достатньо кредитних, але списання все одно списується з дебетного рахунку. А потім в мене не сходилося заборгованість із сумою використаного кредліму. Рівно на суму блокування.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:29

Re: ТАСКОМБАНК

  Vorlon написав:Но в выписке операция была проведена

Вы брали Выписку или смотрели в Списке операций ТАС2Ю?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:31

clientage, в моем случае Код авторизации при блокировании и при оплате совпадал.
Из истории: как заметил овердрафт, сразу обратился письменно. Через месяц получил ответ - ситуация сложная и им требуется больше времени.
Еще через месяц второе письмо - для оплаты было недостаточно доступного кредитного лимита.
Они на почтовые издержки потратили больше средств, чем получили с меня профита.
Похоже, что этот алгоритм оплаты для банка не глюк, а фича.
v-m-
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:36

clientage
Полноценная выписка в ТАС24 на тот момент.
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 13 чер, 2019 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:36

Re: ТАСКОМБАНК

  v-m- написав:clientage, в моем случае Код авторизации при блокировании и при оплате совпадал.

Но сами операции, на ОДИНАКОВЫЕ суммы, были проведены с разных счетов. Эт как такое мона сделать, чем объяснить, Тасюнька?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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