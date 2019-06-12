clientage написав:...Через инет оплатил на Розетке заказ, сумма заблокировалась на кредитке.Через пару дней получил заказ, блок с кредитных снялся, а платеж провелся в овер с дебетных ... %% за овердрафт...
Меня интересует такой нюанс: на момент получения заказа хватало ли доступного лимита на карте для оплаты (заблокированную ранее сумму покупки игнорируем) ?
Долго думал над вашим вопросом Я так понял, шо нуна было предусмотреть ДВОЙНУЮ сумму остатков по карте: одну на блок, 2ю на саму покупку. Т.к. после блокировки, согласно WC-алгоритму, сначала происходит ̶с̶л̶и̶в̶ ̶и̶з̶ ̶б̶а̶ч̶к̶а̶ оплата товара, и только потом ̶е̶г̶о̶ ̶п̶о̶п̶о̶л̶н̶е̶н̶и̶е̶ ̶и̶з̶ ̶̶р̶е̶з̶е̶р̶в̶а̶ снятие блока. А т.к. у меня действительно не было предусмотрено резерва под такой WC-алгоритм, то нарисовался овер Браво, тётя сантехник Тася
А в мене було достатньо кредитних, але списання все одно списується з дебетного рахунку. А потім в мене не сходилося заборгованість із сумою використаного кредліму. Рівно на суму блокування.
clientage, в моем случае Код авторизации при блокировании и при оплате совпадал. Из истории: как заметил овердрафт, сразу обратился письменно. Через месяц получил ответ - ситуация сложная и им требуется больше времени. Еще через месяц второе письмо - для оплаты было недостаточно доступного кредитного лимита. Они на почтовые издержки потратили больше средств, чем получили с меня профита. Похоже, что этот алгоритм оплаты для банка не глюк, а фича.