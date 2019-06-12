Додано: Чет 13 чер, 2019 10:55

clientage Вероятно, это таки "фича". Скорее всего это связано с мультивалютностью карты. Для интернет оплаты с предавторизацией далеко не очевидно какая сумма и в какой валюте придет к списанию от платежной системы, поэтому при получении клирингового файла снова проверяются доступные остатки по счетам и, например, при наличии достаточного количества USD при соответствующей валюте операции будут списаны именно они, даже если их не было на момент первоначальной транзакции.

Проблема в том, что они по загадочным причинам не видят текущую блокировку. С предавторизацией в валюте (например, прокат авто) может случиться совсем эпично - при наличии заблокированной суммы в USD могут полезть списывать гривны или евро по конскому курсу+ конвертация.