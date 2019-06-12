clientage написав:...Через инет оплатил на Розетке заказ, сумма заблокировалась на кредитке.Через пару дней получил заказ, блок с кредитных снялся, а платеж провелся в овер с дебетных ... %% за овердрафт...
Меня интересует такой нюанс: на момент получения заказа хватало ли доступного лимита на карте для оплаты (заблокированную ранее сумму покупки игнорируем) ?
Долго думал над вашим вопросом Я так понял, шо нуна было предусмотреть ДВОЙНУЮ сумму остатков по карте: одну на блок, 2ю на саму покупку. Т.к. после блокировки, согласно WC-алгоритму, сначала происходит ̶с̶л̶и̶в̶ ̶и̶з̶ ̶б̶а̶ч̶к̶а̶ оплата товара, и только потом ̶е̶г̶о̶ ̶п̶о̶п̶о̶л̶н̶е̶н̶и̶е̶ ̶и̶з̶ ̶̶р̶е̶з̶е̶р̶в̶а̶ снятие блока. А т.к. у меня действительно не было предусмотрено резерва под такой WC-алгоритм, то нарисовался овер Браво, тётя сантехник Тася
А в мене було достатньо кредитних, але списання все одно списується з дебетного рахунку. А потім в мене не сходилося заборгованість із сумою використаного кредліму. Рівно на суму блокування.
clientage, в моем случае Код авторизации при блокировании и при оплате совпадал. Из истории: как заметил овердрафт, сразу обратился письменно. Через месяц получил ответ - ситуация сложная и им требуется больше времени. Еще через месяц второе письмо - для оплаты было недостаточно доступного кредитного лимита. Они на почтовые издержки потратили больше средств, чем получили с меня профита. Похоже, что этот алгоритм оплаты для банка не глюк, а фича.
Я делал покупку с WC на Розетке в начале мая. Примерно половина суммы с кредитного счета, половина с дебетного. Пришла смс о блокировке, в списке операций в ТАС2Ю латиница. Через два дня в списке операций была кириллица, хотя посылку на тот момент ещё не получил. Никакого овера не было,при том что на дебетном никакого резерва не оставалось.
clientage Вероятно, это таки "фича". Скорее всего это связано с мультивалютностью карты. Для интернет оплаты с предавторизацией далеко не очевидно какая сумма и в какой валюте придет к списанию от платежной системы, поэтому при получении клирингового файла снова проверяются доступные остатки по счетам и, например, при наличии достаточного количества USD при соответствующей валюте операции будут списаны именно они, даже если их не было на момент первоначальной транзакции. Проблема в том, что они по загадочным причинам не видят текущую блокировку. С предавторизацией в валюте (например, прокат авто) может случиться совсем эпично - при наличии заблокированной суммы в USD могут полезть списывать гривны или евро по конскому курсу+ конвертация.