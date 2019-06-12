так за чей щот ентот банкЭт то?
за шо тада нервы портють, оверы насчитывают, КБ не платттють. Ганьба!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 14:23
так за чей щот ентот банкЭт то?
за шо тада нервы портють, оверы насчитывают, КБ не платттють. Ганьба!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 13 чер, 2019 14:36
Кочевник, понятно
А она нас не хочет читать
Тока в мордокниге статУи размещает
... делайте хоть что-нибудь!
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