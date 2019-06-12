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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2679268026812682

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:23

  Кочевник написав:
из-за специфики работы карты WeekEnd по платежам с предавторизацией возникают проблемы. Сейчас поставлена задача на ИТ чтобы решить данный вопрос.
Что і трєбовалось доказать:

так за чей щот ентот банкЭт то?
за шо тада нервы портють, оверы насчитывают, КБ не платттють. Ганьба!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:29

clientage, всі питання до Даші.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:36

Кочевник, понятно
А она нас не хочет читать
Тока в мордокниге статУи размещает :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28460
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2279 раз.
Подякували: 3291 раз.
 
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  #<1 ... 2679268026812682
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