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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 14:23
Кочевник написав:
из-за специфики работы карты WeekEnd по платежам с предавторизацией возникают проблемы. Сейчас поставлена задача на ИТ чтобы решить данный вопрос.
Что і трєбовалось доказать:
так за чей щот ентот банкЭт то?
за шо тада нервы портють, оверы насчитывают, КБ не платттють. Ганьба!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 13 чер, 2019 14:29
clientage, всі питання до Даші.
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Кочевник
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Додано: Чет 13 чер, 2019 14:36
Кочевник
, понятно
А она нас не хочет читать
Тока в мордокниге статУи размещает
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 13 чер, 2019 19:45
была у меня долгая время WC без КЛ. хорошая карта себя оправдывала.
Нареканий никогда не было - всё как часы.
Потом смотрю у всех форумчан WC c КЛ. дай думаю и себе заделаю КЛ.
ну там целая процедура - закрыть и открыть новую уже с КЛ.
А сейчас читаю все эти траблы с "блоками" и "оверами" и думаю зачем закрывал?
и стоит ли открывать с такими глюками?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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uaprofi
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Додано: Чет 13 чер, 2019 19:50
ramaz написав: uaprofi написав: ramaz написав:
Кто счета просил в TAS2U? по ГИОЦ пришли
в 9 экземплярах сразу
а шо в тас2ю уже есть ГИОЦ?
как там с комиссией?
кешбек как понимаю прилагается за такую оплату полюбому и даже за кредитные?
квитанция в наличие?
ГИОЦ то есть, а квитанции у них идеологически не предусмотрены.
опробовал - удобно сделали
подписка как понял это как в портмоне - добавить компанию? автоматически оно оплачивать же счета не будет?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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uaprofi
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Додано: Чет 13 чер, 2019 20:01
uaprofi написав:
А сейчас читаю все эти траблы с "блоками" и "оверами" и думаю зачем закрывал?
и стоит ли открывать с такими глюками?
Просто с предавторизацией(Розетка) туалетную карту юзать низзя
Вот в кассе Розетки мона, а через инет низзя
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 13 чер, 2019 20:05
clientage написав: uaprofi написав:
А сейчас читаю все эти траблы с "блоками" и "оверами" и думаю зачем закрывал?
и стоит ли открывать с такими глюками?
Просто с предавторизацией(Розетка) туалетную карту юзать низзя
Вот в кассе Розетки мона, а через инет низзя
Також не можна сплачувати доставку Нової пошти в особистому кабінеті.
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Кочевник
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Додано: Чет 13 чер, 2019 20:08
clientage написав: uaprofi написав:
А сейчас читаю все эти траблы с "блоками" и "оверами" и думаю зачем закрывал?
и стоит ли открывать с такими глюками?
Просто с предавторизацией(Розетка) туалетную карту юзать низзя
Вот в кассе Розетки мона, а через инет низзя
Дебетки без кредлима нормально в таких случаях работают?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 13 чер, 2019 20:15
Вкладчик1234 написав: clientage написав: uaprofi написав:
А сейчас читаю все эти траблы с "блоками" и "оверами" и думаю зачем закрывал?
и стоит ли открывать с такими глюками?
Просто с предавторизацией(Розетка) туалетную карту юзать низзя
Вот в кассе Розетки мона, а через инет низзя
Дебетки без кредлима нормально в таких случаях работают?
Усигда
Цимес ток чуток не тот
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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