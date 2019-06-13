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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2680268126822683>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 170
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:23

  Кочевник написав:
из-за специфики работы карты WeekEnd по платежам с предавторизацией возникают проблемы. Сейчас поставлена задача на ИТ чтобы решить данный вопрос.
Что і трєбовалось доказать:

так за чей щот ентот банкЭт то?
за шо тада нервы портють, оверы насчитывают, КБ не платттють. Ганьба!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:29

clientage, всі питання до Даші.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:36

Кочевник, понятно
А она нас не хочет читать
Тока в мордокниге статУи размещает :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 19:45

была у меня долгая время WC без КЛ. хорошая карта себя оправдывала.
Нареканий никогда не было - всё как часы.
Потом смотрю у всех форумчан WC c КЛ. дай думаю и себе заделаю КЛ.
ну там целая процедура - закрыть и открыть новую уже с КЛ.
А сейчас читаю все эти траблы с "блоками" и "оверами" и думаю зачем закрывал?
и стоит ли открывать с такими глюками?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 19:50

  ramaz написав:
  uaprofi написав:
  ramaz написав:Кто счета просил в TAS2U? по ГИОЦ пришли :lol: в 9 экземплярах сразу :mrgreen:


а шо в тас2ю уже есть ГИОЦ?
как там с комиссией?
кешбек как понимаю прилагается за такую оплату полюбому и даже за кредитные?
квитанция в наличие?

ГИОЦ то есть, а квитанции у них идеологически не предусмотрены.


опробовал - удобно сделали
подписка как понял это как в портмоне - добавить компанию? автоматически оно оплачивать же счета не будет?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:01

Re: ТАСКОМБАНК

  uaprofi написав:А сейчас читаю все эти траблы с "блоками" и "оверами" и думаю зачем закрывал?
и стоит ли открывать с такими глюками?

Просто с предавторизацией(Розетка) туалетную карту юзать низзя
Вот в кассе Розетки мона, а через инет низзя
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:05

  clientage написав:
  uaprofi написав:А сейчас читаю все эти траблы с "блоками" и "оверами" и думаю зачем закрывал?
и стоит ли открывать с такими глюками?

Просто с предавторизацией(Розетка) туалетную карту юзать низзя
Вот в кассе Розетки мона, а через инет низзя

Також не можна сплачувати доставку Нової пошти в особистому кабінеті.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:08

  clientage написав:
  uaprofi написав:А сейчас читаю все эти траблы с "блоками" и "оверами" и думаю зачем закрывал?
и стоит ли открывать с такими глюками?

Просто с предавторизацией(Розетка) туалетную карту юзать низзя
Вот в кассе Розетки мона, а через инет низзя

Дебетки без кредлима нормально в таких случаях работают?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:15

  Вкладчик1234 написав:
  clientage написав:
  uaprofi написав:А сейчас читаю все эти траблы с "блоками" и "оверами" и думаю зачем закрывал?
и стоит ли открывать с такими глюками?

Просто с предавторизацией(Розетка) туалетную карту юзать низзя
Вот в кассе Розетки мона, а через инет низзя

Дебетки без кредлима нормально в таких случаях работают?

Усигда :)
Цимес ток чуток не тот :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:26

Re: ТАСКОМБАНК

Что Тас так порезал депо ставки? Мизерные!
Скажите есть Прибутковый вклад,заканчивается,он продлится? Если да,то под какой процент?
VanKiss
 
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