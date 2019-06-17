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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2680268126822683

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:36

  VanKiss написав:Что Тас так порезал депо ставки? Мизерные!
Скажите есть Прибутковый вклад,заканчивается,он продлится? Если да,то под какой процент?

Обратите внимание на ПУМБ, там 3-х мес. в гривне под 16,5%,
а депозит "свободный" - 12%
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 08:54

Подскажите, кто сталкивался с окончанием депозита в выходные/праздничные дни. Как Тас начисляет проценты за эти дни? Или совсем не начисляет?
И если был Прибутковый, то при лонгации он продлится под действующий процент?


  EvgCapp написав:
  VanKiss написав:Что Тас так порезал депо ставки? Мизерные!
Скажите есть Прибутковый вклад,заканчивается,он продлится? Если да,то под какой процент?

Обратите внимание на ПУМБ, там 3-х мес. в гривне под 16,5%,
а депозит "свободный" - 12%

Спасибо, рассмотрения. Но у меня валюта.
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 08:59

Re: ТАСКОМБАНК

  VanKiss написав:Подскажите, кто сталкивался с окончанием депозита в выходные/праздничные дни. Как Тас начисляет проценты за эти дни? Или совсем не начисляет?

Начисляет по дату окончания депо, предусмотренную договором. Если депо закончился сегодня - за воскресенье и понедельник естественно ничего Вам не начислят. Договор то был по субботу
  VanKiss написав:И если был Прибутковый, то при лонгации он продлится под действующий процент?

Что есть действующий процент? Новые договора Тася с апреля не заключает.
Прибутковый пролонгируется под ставку, которая была предусмотрена при заключения договора в зависимости от того какая по счету лонгация - 15,5 - 16,5 - 17,5 - 19
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 09:21

Re: ТАСКОМБАНК

Водоканал через тас2ю нормально платится? Всё проплатил, кроме воли и водоканала. Снимает, потом возврат приходит.
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 09:22

  Flamingo написав:
  VanKiss написав:Подскажите, кто сталкивался с окончанием депозита в выходные/праздничные дни. Как Тас начисляет проценты за эти дни? Или совсем не начисляет?

Начисляет по дату окончания депо, предусмотренную договором. Если депо закончился сегодня - за воскресенье и понедельник естественно ничего Вам не начислят. Договор то был по субботу
  VanKiss написав:И если был Прибутковый, то при лонгации он продлится под действующий процент?

Что есть действующий процент? Новые договора Тася с апреля не заключает.
Прибутковый пролонгируется под ставку, которая была предусмотрена при заключения договора в зависимости от того какая по счету лонгация - 15,5 - 16,5 - 17,5 - 19

А если валюта и вклад был на 3месяца? То надбавок видимо никаких.
Конечно где то жабка квакает из за того,что суммарно теряю 3дня.
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 11:32

  curiousobro написав:нужно безгеморойное погашение кредита на вике (под нормальным подразумевается не дрочить 15к и остаток по п2п, а запуск внутрибанковской проводки один раз на полную сумму с дебитного на кредитный счет)

Боль как она есть.

Трішки знеболюючого завезли, мало але хоч щось

"Тепер можна гасити кредит та кредитний ліміт з карти АТ ТАСКОМБАНК до 100к за один платіж, при цьому дзвонити в Контакт Центр банку та піднімати ліміт на Р2Р більше не потрібно"
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 03:52

  Кочевник написав:Що ви хочите від жінки, яка поширює ось цей контент?
https://www.facebook.com/giviyarko/photos/a.343525949003925/2159894927367009/?type=3&theater

...даремно ви так...
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-VICTOR-
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