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ТАСКОМБАНК
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:36
VanKiss написав:
Что Тас так порезал депо ставки? Мизерные!
Скажите есть Прибутковый вклад,заканчивается,он продлится? Если да,то под какой процент?
Обратите внимание на ПУМБ, там 3-х мес. в гривне под 16,5%,
а депозит "свободный" - 12%
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EvgCapp
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Додано: Суб 15 чер, 2019 08:54
Подскажите, кто сталкивался с окончанием депозита в выходные/праздничные дни. Как Тас начисляет проценты за эти дни? Или совсем не начисляет?
И если был Прибутковый, то при лонгации он продлится под действующий процент?
EvgCapp написав: VanKiss написав:
Что Тас так порезал депо ставки? Мизерные!
Скажите есть Прибутковый вклад,заканчивается,он продлится? Если да,то под какой процент?
Обратите внимание на ПУМБ, там 3-х мес. в гривне под 16,5%,
а депозит "свободный" - 12%
Спасибо, рассмотрения. Но у меня валюта.
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VanKiss
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Додано: Суб 15 чер, 2019 08:59
VanKiss написав:
Подскажите, кто сталкивался с окончанием депозита в выходные/праздничные дни. Как Тас начисляет проценты за эти дни? Или совсем не начисляет?
Начисляет по дату окончания депо, предусмотренную договором. Если депо закончился сегодня - за воскресенье и понедельник естественно ничего Вам не начислят. Договор то был по субботу
VanKiss написав:
И если был Прибутковый, то при лонгации он продлится под действующий процент?
Что есть действующий процент? Новые договора Тася с апреля не заключает.
Прибутковый пролонгируется под ставку, которая была предусмотрена при заключения договора в зависимости от того какая по счету лонгация - 15,5 - 16,5 - 17,5 - 19
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Flamingo
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Додано: Суб 15 чер, 2019 09:21
Водоканал через тас2ю нормально платится? Всё проплатил, кроме воли и водоканала. Снимает, потом возврат приходит.
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mihasik
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Додано: Суб 15 чер, 2019 09:22
Flamingo написав: VanKiss написав:
Подскажите, кто сталкивался с окончанием депозита в выходные/праздничные дни. Как Тас начисляет проценты за эти дни? Или совсем не начисляет?
Начисляет по дату окончания депо, предусмотренную договором. Если депо закончился сегодня - за воскресенье и понедельник естественно ничего Вам не начислят. Договор то был по субботу
VanKiss написав:
И если был Прибутковый, то при лонгации он продлится под действующий процент?
Что есть действующий процент? Новые договора Тася с апреля не заключает.
Прибутковый пролонгируется под ставку, которая была предусмотрена при заключения договора в зависимости от того какая по счету лонгация - 15,5 - 16,5 - 17,5 - 19
А если валюта и вклад был на 3месяца? То надбавок видимо никаких.
Конечно где то жабка квакает из за того,что суммарно теряю 3дня.
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VanKiss
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Додано: Пон 17 чер, 2019 11:32
curiousobro написав:
нужно безгеморойное погашение кредита на вике (под нормальным подразумевается не дрочить 15к и остаток по п2п, а запуск внутрибанковской проводки один раз на полную сумму с дебитного на кредитный счет)
Боль как она есть.
Трішки знеболюючого завезли, мало але хоч щось
"Тепер можна гасити кредит та кредитний ліміт з карти АТ ТАСКОМБАНК до 100к за один платіж, при цьому дзвонити в Контакт Центр банку та піднімати ліміт на Р2Р більше не потрібно"
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Додано: Вів 18 чер, 2019 03:52
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Додано: Вів 18 чер, 2019 07:51
EvgCapp написав:
Обратите внимание на ПУМБ, там 3-х мес. в гривне под 16,5%,
а депозит "свободный" - 12%
А можно потом по безналу без комисии вывести?
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Amid
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Додано: Вів 18 чер, 2019 08:18
Amid написав: EvgCapp написав:
Обратите внимание на ПУМБ, там 3-х мес. в гривне под 16,5%,
а депозит "свободный" - 12%
А можно потом по безналу без комисии вывести?
Бросаете с депо на карту, открытую под депо, а с неё любым сервисом р2р до 15000 выводите куда надо. Только есть ограничение не более 3операций исходящих р2р в сутки
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Flamingo
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