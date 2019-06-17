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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2681268226832684

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:48

Re: ТАСКОМБАНК

  stas_rst написав:Одне уточнення

см. viewtopic.php?p=4688047#p4688047
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:51

  stas_rst написав:
  Flamingo написав:
  Amid написав:А можно потом по безналу без комисии вывести?

Бросаете с депо на карту, открытую под депо, а с неё любым сервисом р2р до 15000 выводите куда надо. Только есть ограничение не более 3операций исходящих р2р в сутки

доброго дня!
Одне уточнення - "с неё любым сервисом р2р до 15000 выводите куда надо" - це Ви мали на увазі "забирати іншими банками через п2п з картки ПУМБ" чи прямо з додатку ПУМБ через п2п відправляти на інші банки???
Є картка і висить "Вільний", але не користуюсь.
Дякую

При использовании пумбовского р2р для пополнения карт других банков будет комис. При пополнении чужими р2р карт других банков с пумбовской Депозитки комиса не будет. Имеется в виду родной р2р для чужой карты (сендманей пополняемый бесплатно приват, Моней моню, МАБом аллыны карты и тп. Ну и т2ю можно пополнять бесплатно также карты не только Таси, где есть бесплатный вход по р2р).
Flamingo
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