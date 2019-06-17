см. viewtopic.php?p=4688047#p4688047
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 чер, 2019 09:48
Re: ТАСКОМБАНК
см. viewtopic.php?p=4688047#p4688047
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 18 чер, 2019 09:51
При использовании пумбовского р2р для пополнения карт других банков будет комис. При пополнении чужими р2р карт других банков с пумбовской Депозитки комиса не будет. Имеется в виду родной р2р для чужой карты (сендманей пополняемый бесплатно приват, Моней моню, МАБом аллыны карты и тп. Ну и т2ю можно пополнять бесплатно также карты не только Таси, где есть бесплатный вход по р2р).
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