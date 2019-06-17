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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2682268326842685>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:48

Re: ТАСКОМБАНК

  stas_rst написав:Одне уточнення

см. viewtopic.php?p=4688047#p4688047
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:51

  stas_rst написав:
  Flamingo написав:
  Amid написав:А можно потом по безналу без комисии вывести?

Бросаете с депо на карту, открытую под депо, а с неё любым сервисом р2р до 15000 выводите куда надо. Только есть ограничение не более 3операций исходящих р2р в сутки

доброго дня!
Одне уточнення - "с неё любым сервисом р2р до 15000 выводите куда надо" - це Ви мали на увазі "забирати іншими банками через п2п з картки ПУМБ" чи прямо з додатку ПУМБ через п2п відправляти на інші банки???
Є картка і висить "Вільний", але не користуюсь.
Дякую

При использовании пумбовского р2р для пополнения карт других банков будет комис. При пополнении чужими р2р карт других банков с пумбовской Депозитки комиса не будет. Имеется в виду родной р2р для чужой карты (сендманей пополняемый бесплатно приват, Моней моню, МАБом аллыны карты и тп. Ну и т2ю можно пополнять бесплатно также карты не только Таси, где есть бесплатный вход по р2р).
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:15

Re: ТАСКОМБАНК

Никто не в курсе,что с кассой в отделении по пл.Конституции в Харькове?Сегодня не работала и на горячке не знают,когда заработает.
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:23

из группы в фб
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:evil:
Востаннє редагувалось Stringer в Вів 18 чер, 2019 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:23

  VanKiss написав:Никто не в курсе,что с кассой в отделении по пл.Конституции в Харькове?Сегодня не работала и на горячке не знают,когда заработает.

Когда кассира на подмену найдут. По крайней мере в пятницу работала кассир с пр.Науки.
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vollena71
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  Stringer написав:из группы в фб
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:evil:

для гашения кредитки тоже?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:26

  Stringer написав:из группы в фб
https://scontent.fiev7-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5D81129C
:evil:

Ну, когда-то халява должна была закончиться :(
в моб. приложение пришло тоже сообщение
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:27

Re: ТАСКОМБАНК

Зазвіздилися ТАЗоводи.
Додатковий коміс на перекази з чужих крток через ТАЗ2Ю. 0,1% + 5 грн.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:27

  vollena71 написав:
  Stringer написав:из группы в фб
https://scontent.fiev7-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5D81129C
:evil:

Ну, когда-то халява должна была закончиться :(
в моб. приложение пришло тоже сообщение

нет. этот праздник должен был быть вечным :cry:
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:34

Re: ТАСКОМБАНК

Т.е. получается пополнение Ощадного, с карт других банков с комиссом? Я думаю, хотя бы для погашения кредиток вход должен остаться бесплатным.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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