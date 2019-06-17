см. viewtopic.php?p=4688047#p4688047
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 чер, 2019 09:48
Re: ТАСКОМБАНК
см. viewtopic.php?p=4688047#p4688047
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 18 чер, 2019 09:51
При использовании пумбовского р2р для пополнения карт других банков будет комис. При пополнении чужими р2р карт других банков с пумбовской Депозитки комиса не будет. Имеется в виду родной р2р для чужой карты (сендманей пополняемый бесплатно приват, Моней моню, МАБом аллыны карты и тп. Ну и т2ю можно пополнять бесплатно также карты не только Таси, где есть бесплатный вход по р2р).
Додано: Вів 18 чер, 2019 16:15
Re: ТАСКОМБАНК
Никто не в курсе,что с кассой в отделении по пл.Конституции в Харькове?Сегодня не работала и на горячке не знают,когда заработает.
Додано: Вів 18 чер, 2019 16:23
из группы в фб
Востаннє редагувалось Stringer в Вів 18 чер, 2019 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:23
Когда кассира на подмену найдут. По крайней мере в пятницу работала кассир с пр.Науки.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:26
для гашения кредитки тоже?
Додано: Вів 18 чер, 2019 16:26
Ну, когда-то халява должна была закончиться
в моб. приложение пришло тоже сообщение
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Додано: Вів 18 чер, 2019 16:27
Re: ТАСКОМБАНК
Зазвіздилися ТАЗоводи.
Додатковий коміс на перекази з чужих крток через ТАЗ2Ю. 0,1% + 5 грн.
Додано: Вів 18 чер, 2019 16:27
нет. этот праздник должен был быть вечным
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Вів 18 чер, 2019 16:34
Re: ТАСКОМБАНК
Т.е. получается пополнение Ощадного, с карт других банков с комиссом? Я думаю, хотя бы для погашения кредиток вход должен остаться бесплатным.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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