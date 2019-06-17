Кредитки СЕПом гасити.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 чер, 2019 16:37
Кредитки СЕПом гасити.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 18 чер, 2019 16:50
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Вів 18 чер, 2019 16:53
Re: ТАСКОМБАНК
Не получается оплатить покупки через 3д-секьюр
После ввода кода подтверждения не подгружается страница 3d.tascombank.ua
Додано: Вів 18 чер, 2019 17:05
Вхід платний, а вихід безкоштовний? Маркетологи перегрілись?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 18 чер, 2019 17:13
Ждём конкретных правил - когда именно будет браться комис.
Достаём моню с пыльных полок.
Грустно всё это...
Додано: Вів 18 чер, 2019 17:14
Re: ТАСКОМБАНК
Не зовсім зрозуміло поповнення Ощадного, якщо карта іншого банку прив'язана до т2ю.
Є думки ?
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