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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2682268326842685

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 171
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:37

  Фантом написав:Т.е. получается пополнение Ощадного, с карт других банков с комиссом? Я думаю, хотя бы для погашения кредиток вход должен остаться бесплатным.

Кредитки СЕПом гасити.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:50

  Квесторе_поверніться написав: СЕПом

для оперативной покупки валюты не очень подходит
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:53

Re: ТАСКОМБАНК

Не получается оплатить покупки через 3д-секьюр :(
После ввода кода подтверждения не подгружается страница 3d.tascombank.ua
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:05

  Stringer написав:из группы в фб
https://scontent.fiev7-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5D81129C
:evil:

Вхід платний, а вихід безкоштовний? Маркетологи перегрілись?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:13

З 1.07 буде утримуватися додаткова комісія 0.1%+5 грн за перекази з карток з інших банків. Перекази з карток Таскомбанку залишається безкоштовним!

Ждём конкретных правил - когда именно будет браться комис.
Достаём моню с пыльных полок.
Грустно всё это...
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:14

Re: ТАСКОМБАНК

Не зовсім зрозуміло поповнення Ощадного, якщо карта іншого банку прив'язана до т2ю.
Є думки ?
stas_rst
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  #<1 ... 2682268326842685
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