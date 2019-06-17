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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2683268426852686

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 18:12

  IMPRINTER написав:Зображення

Так а чё не 1%? По моему и за 0,1% он нафиг некому не сдался. Совершенно без разницы какая комис за простые п2п-результат идите лесом.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 18:39

  Фантом написав:Т.е. получается пополнение Ощадного, с карт других банков с комиссом? Я думаю, хотя бы для погашения кредиток вход должен остаться бесплатным.

Дарья Пироженко в мордокниговской группе на вопрос "Тобто погашати кредит з чужої картки з комісією?" разьясняет, что погашение кредита через "пипку" вроде бы не расцениваеЦЦа как р2р (т.е. облагаться оброком не будет). Дословно ее слова: "Ни в коем случае. Мы говорим только о р2р...а Вы погашаете кредит через кнопку Погасить кредит".
Хотя по сути это таки банальный р2р. В общем запасемся попкорном, основная веселуха только начинается. Надеюсь разум победит глупость тасиных марХетолуХов
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 18:44

  Фантом написав:Т.е. получается пополнение Ощадного, с карт других банков с комиссом? Я думаю, хотя бы для погашения кредиток вход должен остаться бесплатным.


пишут в фейсбуке что гашение кредита и пополнение депо с чужака без комисс
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 18:45

  stas_rst написав:Не зовсім зрозуміло поповнення Ощадного, якщо карта іншого банку прив'язана до т2ю.
Є думки ?

Если пользоваться логикой Дарьи Пироженко по гашению кредиток (см.предыдущее сообщение), то вполне может оказаться, что и пополнение Ощадного могут не посчитать как р2р. По крайней мере очень этого хотелось. А там посмотрим.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 18:46

  Flamingo написав:
  Фантом написав:Т.е. получается пополнение Ощадного, с карт других банков с комиссом? Я думаю, хотя бы для погашения кредиток вход должен остаться бесплатным.

Дарья Пироженко в мордокниговской группе на вопрос "Тобто погашати кредит з чужої картки з комісією?" разьясняет, что погашение кредита через "пипку" вроде бы не расцениваеЦЦа как р2р (т.е. облагаться оброком не будет). Дословно ее слова: "Ни в коем случае. Мы говорим только о р2р...а Вы погашаете кредит через кнопку Погасить кредит".
Хотя по сути это таки банальный р2р. В общем запасемся попкорном, основная веселуха только начинается. Надеюсь разум победит глупость тасиных марХетолуХов

Можно тогда задумку расценить как:
- работа с тасиными продуктами - без комиса (на или с)
- операции вне тасиных продуктов (с карты левого банка на карту левого банка) - оброк

В таком случае не так все плохо.
Ждем 1 го для экспериментов.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 18:47

  Flamingo написав:
  Фантом написав:Т.е. получается пополнение Ощадного, с карт других банков с комиссом? Я думаю, хотя бы для погашения кредиток вход должен остаться бесплатным.

Дарья Пироженко в мордокниговской группе на вопрос "Тобто погашати кредит з чужої картки з комісією?" разьясняет, что погашение кредита через "пипку" вроде бы не расцениваеЦЦа как р2р (т.е. облагаться оброком не будет). Дословно ее слова: "Ни в коем случае. Мы говорим только о р2р...а Вы погашаете кредит через кнопку Погасить кредит".
Хотя по сути это таки банальный р2р. В общем запасемся попкорном, основная веселуха только начинается. Надеюсь разум победит глупость тасиных марХетолуХов

Якщо так, то за цією логікою і Ощадний має йти за "окремим тарифом" - тоді можна видихнути, майже... Але щось мені теж підказує, що пані Head Of internet and mobile banking може дещо плавати у мат. частині.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 18:51

  klug написав:
  Flamingo написав:
  Фантом написав:Т.е. получается пополнение Ощадного, с карт других банков с комиссом? Я думаю, хотя бы для погашения кредиток вход должен остаться бесплатным.

Дарья Пироженко в мордокниговской группе на вопрос "Тобто погашати кредит з чужої картки з комісією?" разьясняет, что погашение кредита через "пипку" вроде бы не расцениваеЦЦа как р2р (т.е. облагаться оброком не будет). Дословно ее слова: "Ни в коем случае. Мы говорим только о р2р...а Вы погашаете кредит через кнопку Погасить кредит".
Хотя по сути это таки банальный р2р. В общем запасемся попкорном, основная веселуха только начинается. Надеюсь разум победит глупость тасиных марХетолуХов

Якщо так, то за цією логікою і Ощадний має йти за "окремим тарифом" - тоді можна видихнути, майже... Але щось мені теж підказує, що пані Head Of internet and mobile banking може дещо плавати у мат. частині.

Ну вот ее совсем свежая цитата: "комиссия будет только за платеж с карты другого банка на любую карту...с карт ТАСКОМБАНКА сервисная комиссия списываться не будет...за платеж с любой карты на счет в ТАСКОМБАНКЕ ( депозит/кредит) никакой комиссии тоже не будет
По этой формулировке все действительно очень не плохо.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 18:52

Хто там має доступ до тіла, спробуйте на хвилі обурення, а вона однозначно буде, продавати СЕП на пільгових умовах.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 18:55

  Flamingo написав:Ну вот ее совсем свежая цитата: "комиссия будет только за платеж с карты другого банка на любую карту...с карт ТАСКОМБАНКА сервисная комиссия списываться не будет...за платеж с любой карты на счет в ТАСКОМБАНКЕ ( депозит/кредит) никакой комиссии тоже не будет
По этой формулировке все действительно очень не плохо.

Ну, тоді гепа і допа серед авторів тексту push'a, бо текст написаний характерно і не розкриває суть змін.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 19:04

  Flamingo написав:
  klug написав:
  Flamingo написав:Дарья Пироженко в мордокниговской группе на вопрос "Тобто погашати кредит з чужої картки з комісією?" разьясняет, что погашение кредита через "пипку" вроде бы не расцениваеЦЦа как р2р (т.е. облагаться оброком не будет). Дословно ее слова: "Ни в коем случае. Мы говорим только о р2р...а Вы погашаете кредит через кнопку Погасить кредит".
Хотя по сути это таки банальный р2р. В общем запасемся попкорном, основная веселуха только начинается. Надеюсь разум победит глупость тасиных марХетолуХов

Якщо так, то за цією логікою і Ощадний має йти за "окремим тарифом" - тоді можна видихнути, майже... Але щось мені теж підказує, що пані Head Of internet and mobile banking може дещо плавати у мат. частині.

Ну вот ее совсем свежая цитата: "комиссия будет только за платеж с карты другого банка на любую карту...с карт ТАСКОМБАНКА сервисная комиссия списываться не будет...за платеж с любой карты на счет в ТАСКОМБАНКЕ ( депозит/кредит) никакой комиссии тоже не будет
По этой формулировке все действительно очень не плохо.

Плохо. Все плохо. Я уже разучился пользоваться моней, с запоминанием сививи всех карт, и привык деньги кидать на карту прямо на кассе :cry:
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