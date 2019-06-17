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ТАСКОМБАНК
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Додано: Вів 18 чер, 2019 18:39
Фантом написав:
Т.е. получается пополнение Ощадного, с карт других банков с комиссом? Я думаю, хотя бы для погашения кредиток вход должен остаться бесплатным.
Дарья Пироженко в мордокниговской группе на вопрос "Тобто погашати кредит з чужої картки з комісією?" разьясняет, что погашение кредита через "пипку" вроде бы не расцениваеЦЦа как р2р (т.е. облагаться оброком не будет). Дословно ее слова: "Ни в коем случае. Мы говорим только о р2р...а Вы погашаете кредит через кнопку Погасить кредит
".
Хотя по сути это таки банальный р2р. В общем запасемся попкорном, основная веселуха только начинается. Надеюсь разум победит глупость тасиных марХетолуХов
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Додано: Вів 18 чер, 2019 18:44
Фантом написав:
Т.е. получается пополнение Ощадного, с карт других банков с комиссом? Я думаю, хотя бы для погашения кредиток вход должен остаться бесплатным.
пишут в фейсбуке что гашение кредита и пополнение депо с чужака без комисс
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Додано: Вів 18 чер, 2019 18:45
stas_rst написав:
Не зовсім зрозуміло поповнення Ощадного, якщо карта іншого банку прив'язана до т2ю.
Є думки ?
Если пользоваться логикой Дарьи Пироженко по гашению кредиток (см.предыдущее сообщение), то вполне может оказаться, что и пополнение Ощадного могут не посчитать как р2р. По крайней мере очень этого хотелось. А там посмотрим.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 18:46
Flamingo написав: Фантом написав:
Т.е. получается пополнение Ощадного, с карт других банков с комиссом? Я думаю, хотя бы для погашения кредиток вход должен остаться бесплатным.
Дарья Пироженко в мордокниговской группе на вопрос "Тобто погашати кредит з чужої картки з комісією?" разьясняет, что погашение кредита через "пипку" вроде бы не расцениваеЦЦа как р2р (т.е. облагаться оброком не будет). Дословно ее слова: "Ни в коем случае. Мы говорим только о р2р...а Вы погашаете кредит через кнопку Погасить кредит
".
Хотя по сути это таки банальный р2р. В общем запасемся попкорном, основная веселуха только начинается. Надеюсь разум победит глупость тасиных марХетолуХов
Можно тогда задумку расценить как:
- работа с тасиными продуктами - без комиса (на или с)
- операции вне тасиных продуктов (с карты левого банка на карту левого банка) - оброк
В таком случае не так все плохо.
Ждем 1 го для экспериментов.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 18:47
Flamingo написав: Фантом написав:
Т.е. получается пополнение Ощадного, с карт других банков с комиссом? Я думаю, хотя бы для погашения кредиток вход должен остаться бесплатным.
Дарья Пироженко в мордокниговской группе на вопрос "Тобто погашати кредит з чужої картки з комісією?" разьясняет, что погашение кредита через "пипку" вроде бы не расцениваеЦЦа как р2р (т.е. облагаться оброком не будет). Дословно ее слова: "Ни в коем случае. Мы говорим только о р2р...а Вы погашаете кредит через кнопку Погасить кредит
".
Хотя по сути это таки банальный р2р. В общем запасемся попкорном, основная веселуха только начинается. Надеюсь разум победит глупость тасиных марХетолуХов
Якщо так, то за цією логікою і Ощадний має йти за "окремим тарифом" - тоді можна видихнути, майже... Але щось мені теж підказує, що пані Head Of internet and mobile banking може дещо плавати у мат. частині.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 18:51
klug написав: Flamingo написав: Фантом написав:
Т.е. получается пополнение Ощадного, с карт других банков с комиссом? Я думаю, хотя бы для погашения кредиток вход должен остаться бесплатным.
Дарья Пироженко в мордокниговской группе на вопрос "Тобто погашати кредит з чужої картки з комісією?" разьясняет, что погашение кредита через "пипку" вроде бы не расцениваеЦЦа как р2р (т.е. облагаться оброком не будет). Дословно ее слова: "Ни в коем случае. Мы говорим только о р2р...а Вы погашаете кредит через кнопку Погасить кредит
".
Хотя по сути это таки банальный р2р. В общем запасемся попкорном, основная веселуха только начинается. Надеюсь разум победит глупость тасиных марХетолуХов
Якщо так, то за цією логікою і Ощадний має йти за "окремим тарифом" - тоді можна видихнути, майже... Але щось мені теж підказує, що пані Head Of internet and mobile banking може дещо плавати у мат. частині.
Ну вот ее совсем свежая цитата: "комиссия будет только за платеж с карты другого банка на любую карту...с карт ТАСКОМБАНКА сервисная комиссия списываться не будет...за платеж с любой карты на счет в ТАСКОМБАНКЕ ( депозит/кредит) никакой комиссии тоже не будет
По этой формулировке все действительно очень не плохо.
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Flamingo
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Додано: Вів 18 чер, 2019 18:52
Хто там має доступ до тіла, спробуйте на хвилі обурення, а вона однозначно буде, продавати СЕП на пільгових умовах.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 18:55
Flamingo написав:
Ну вот ее совсем свежая цитата: "комиссия будет только за платеж с карты другого банка на любую карту...с карт ТАСКОМБАНКА сервисная комиссия списываться не будет...за платеж с любой карты на счет в ТАСКОМБАНКЕ ( депозит/кредит) никакой комиссии тоже не будет
По этой формулировке все действительно очень не плохо.
Ну, тоді гепа і допа серед авторів тексту push'a, бо текст написаний характерно і не розкриває суть змін.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 19:04
Flamingo написав: klug написав: Flamingo написав:
Дарья Пироженко в мордокниговской группе на вопрос "Тобто погашати кредит з чужої картки з комісією?" разьясняет, что погашение кредита через "пипку" вроде бы не расцениваеЦЦа как р2р (т.е. облагаться оброком не будет). Дословно ее слова: "Ни в коем случае. Мы говорим только о р2р...а Вы погашаете кредит через кнопку Погасить кредит
".
Хотя по сути это таки банальный р2р. В общем запасемся попкорном, основная веселуха только начинается. Надеюсь разум победит глупость тасиных марХетолуХов
Якщо так, то за цією логікою і Ощадний має йти за "окремим тарифом" - тоді можна видихнути, майже... Але щось мені теж підказує, що пані Head Of internet and mobile banking може дещо плавати у мат. частині.
Ну вот ее совсем свежая цитата: "комиссия будет только за платеж с карты другого банка на любую карту...с карт ТАСКОМБАНКА сервисная комиссия списываться не будет...за платеж с любой карты на счет в ТАСКОМБАНКЕ ( депозит/кредит) никакой комиссии тоже не будет
По этой формулировке все действительно очень не плохо.
Плохо. Все плохо. Я уже разучился пользоваться моней, с запоминанием сививи всех карт, и привык деньги кидать на карту прямо на кассе
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