ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 172 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 31 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 25 Всього голосів : 172 Додано: Вів 18 чер, 2019 18:12 IMPRINTER написав:

Так а чё не 1%? По моему и за 0,1% он нафиг некому не сдался. Совершенно без разницы какая комис за простые п2п-результат идите лесом.

Так а чё не 1%? По моему и за 0,1% он нафиг некому не сдался. Совершенно без разницы какая комис за простые п2п-результат идите лесом. Так а чё не 1%? По моему и за 0,1% он нафиг некому не сдался. Совершенно без разницы какая комис за простые п2п-результат идите лесом. Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. © DENVER_S

Додано: Вів 18 чер, 2019 18:39 Фантом написав: Т.е. получается пополнение Ощадного, с карт других банков с комиссом? Я думаю, хотя бы для погашения кредиток вход должен остаться бесплатным.

Дарья Пироженко в мордокниговской группе на вопрос "Тобто погашати кредит з чужої картки з комісією?" разьясняет, что погашение кредита через "пипку" вроде бы не расцениваеЦЦа как р2р (т.е. облагаться оброком не будет). Дословно ее слова: "Ни в коем случае. Мы говорим только о р2р...а Вы погашаете кредит через кнопку Погасить кредит".

Додано: Вів 18 чер, 2019 18:44 Фантом написав: Т.е. получается пополнение Ощадного, с карт других банков с комиссом? Я думаю, хотя бы для погашения кредиток вход должен остаться бесплатным.

пишут в фейсбуке что гашение кредита и пополнение депо с чужака без комисс

Повідомлень: 2193 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 18:44 Фантом написав: Т.е. получается пополнение Ощадного, с карт других банков с комиссом? Я думаю, хотя бы для погашения кредиток вход должен остаться бесплатным. Т.е. получается пополнение Ощадного, с карт других банков с комиссом? Я думаю, хотя бы для погашения кредиток вход должен остаться бесплатным.



пишут в фейсбуке что гашение кредита и пополнение депо с чужака без комисс пишут в фейсбуке что гашение кредита и пополнение депо с чужака без комисс Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX IMPRINTER 2

Повідомлень: 36041 З нами з: 06.08.09 Подякував: 206 раз. Подякували: 5728 раз. Профіль 9 4 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 18:45 stas_rst написав: Не зовсім зрозуміло поповнення Ощадного, якщо карта іншого банку прив'язана до т2ю.

Є думки ? Не зовсім зрозуміло поповнення Ощадного, якщо карта іншого банку прив'язана до т2ю.Є думки ?

Если пользоваться логикой Дарьи Пироженко по гашению кредиток (см.предыдущее сообщение), то вполне может оказаться, что и пополнение Ощадного могут не посчитать как р2р. По крайней мере очень этого хотелось. А там посмотрим. Если пользоваться логикой Дарьи Пироженко по гашению кредиток (см.предыдущее сообщение), то вполне может оказаться, что и пополнение Ощадного могут не посчитать как р2р. По крайней мере очень этого хотелось. А там посмотрим. Flamingo

Повідомлень: 2193 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 18:46 Flamingo написав: Фантом написав: Т.е. получается пополнение Ощадного, с карт других банков с комиссом? Я думаю, хотя бы для погашения кредиток вход должен остаться бесплатным. Т.е. получается пополнение Ощадного, с карт других банков с комиссом? Я думаю, хотя бы для погашения кредиток вход должен остаться бесплатным.

Дарья Пироженко в мордокниговской группе на вопрос "Тобто погашати кредит з чужої картки з комісією?" разьясняет, что погашение кредита через "пипку" вроде бы не расцениваеЦЦа как р2р (т.е. облагаться оброком не будет). Дословно ее слова: "Ни в коем случае. Мы говорим только о р2р...а Вы погашаете кредит через кнопку Погасить кредит".

Хотя по сути это таки банальный р2р. В общем запасемся попкорном, основная веселуха только начинается. Надеюсь разум победит глупость тасиных марХетолуХов Дарья Пироженко в мордокниговской группе на вопрос "Тобто погашати кредит з чужої картки з комісією?" разьясняет, что погашение кредита через "пипку" вроде бы не расцениваеЦЦа как р2р (т.е. облагаться оброком не будет). Дословно ее слова: "".Хотя по сути это таки банальный р2р. В общем запасемся попкорном, основная веселуха только начинается. Надеюсь разум победит глупость тасиных марХетолуХов

Можно тогда задумку расценить как:

- работа с тасиными продуктами - без комиса (на или с)

- операции вне тасиных продуктов (с карты левого банка на карту левого банка) - оброк



В таком случае не так все плохо.

Додано: Вів 18 чер, 2019 18:46 Flamingo написав: Дарья Пироженко в мордокниговской группе на вопрос "Тобто погашати кредит з чужої картки з комісією?" разьясняет, что погашение кредита через "пипку" вроде бы не расцениваеЦЦа как р2р (т.е. облагаться оброком не будет). Дословно ее слова: "Ни в коем случае. Мы говорим только о р2р...а Вы погашаете кредит через кнопку Погасить кредит".

Хотя по сути это таки банальный р2р. В общем запасемся попкорном, основная веселуха только начинается. Надеюсь разум победит глупость тасиных марХетолуХов

Можно тогда задумку расценить как:

- работа с тасиными продуктами - без комиса (на или с)

- операции вне тасиных продуктов (с карты левого банка на карту левого банка) - оброк

В таком случае не так все плохо.

Ждем 1 го для экспериментов.

Дарья Пироженко в мордокниговской группе на вопрос "Тобто погашати кредит з чужої картки з комісією?" разьясняет, что погашение кредита через "пипку" вроде бы не расцениваеЦЦа как р2р (т.е. облагаться оброком не будет). Дословно ее слова: "Ни в коем случае. Мы говорим только о р2р...а Вы погашаете кредит через кнопку Погасить кредит".

Хотя по сути это таки банальный р2р. В общем запасемся попкорном, основная веселуха только начинается. Надеюсь разум победит глупость тасиных марХетолуХов Дарья Пироженко в мордокниговской группе на вопрос "Тобто погашати кредит з чужої картки з комісією?" разьясняет, что погашение кредита через "пипку" вроде бы не расцениваеЦЦа как р2р (т.е. облагаться оброком не будет). Дословно ее слова: "".Хотя по сути это таки банальный р2р. В общем запасемся попкорном, основная веселуха только начинается. Надеюсь разум победит глупость тасиных марХетолуХов

Додано: Вів 18 чер, 2019 18:47 klug написав: Якщо так, то за цією логікою і Ощадний має йти за "окремим тарифом" - тоді можна видихнути, майже... Але щось мені теж підказує, що пані Head Of internet and mobile banking може дещо плавати у мат. частині.

Дарья Пироженко в мордокниговской группе на вопрос "Тобто погашати кредит з чужої картки з комісією?" разьясняет, что погашение кредита через "пипку" вроде бы не расцениваеЦЦа как р2р (т.е. облагаться оброком не будет). Дословно ее слова: "Ни в коем случае. Мы говорим только о р2р...а Вы погашаете кредит через кнопку Погасить кредит".

Хотя по сути это таки банальный р2р. В общем запасемся попкорном, основная веселуха только начинается. Надеюсь разум победит глупость тасиных марХетолуХов Дарья Пироженко в мордокниговской группе на вопрос "Тобто погашати кредит з чужої картки з комісією?" разьясняет, что погашение кредита через "пипку" вроде бы не расцениваеЦЦа как р2р (т.е. облагаться оброком не будет). Дословно ее слова: "".Хотя по сути это таки банальный р2р. В общем запасемся попкорном, основная веселуха только начинается. Надеюсь разум победит глупость тасиных марХетолуХов

Якщо так, то за цією логікою і Ощадний має йти за "окремим тарифом" - тоді можна видихнути, майже... Але щось мені теж підказує, що пані Head Of internet and mobile banking може дещо плавати у мат. частині. Якщо так, то за цією логікою і Ощадний має йти за "окремим тарифом" - тоді можна видихнути, майже... Але щось мені теж підказує, що пані Head Of internet and mobile banking може дещо плавати у мат. частині.

Ну вот ее совсем свежая цитата: "комиссия будет только за платеж с карты другого банка на любую карту...с карт ТАСКОМБАНКА сервисная комиссия списываться не будет...за платеж с любой карты на счет в ТАСКОМБАНКЕ ( депозит/кредит) никакой комиссии тоже не будет

По этой формулировке все действительно очень не плохо. Ну вот ее совсем свежая цитата: "По этой формулировке все действительно очень не плохо. Flamingo

Додано: Вів 18 чер, 2019 18:52 klug написав: Хто там має доступ до тіла, спробуйте на хвилі обурення, а вона однозначно буде, продавати СЕП на пільгових умовах.

Додано: Вів 18 чер, 2019 18:55 klug написав: Ну, тоді гепа і допа серед авторів тексту push'a, бо текст написаний характерно і не розкриває суть змін.

Ну, тоді гепа і допа серед авторів тексту push'a, бо текст написаний характерно і не розкриває суть змін. Ну, тоді гепа і допа серед авторів тексту push'a, бо текст написаний характерно і не розкриває суть змін. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3306 З нами з: 18.08.14 Подякував: 175 раз. Подякували: 426 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2019 19:04 Flamingo написав: klug написав: Flamingo написав: Дарья Пироженко в мордокниговской группе на вопрос "Тобто погашати кредит з чужої картки з комісією?" разьясняет, что погашение кредита через "пипку" вроде бы не расцениваеЦЦа как р2р (т.е. облагаться оброком не будет). Дословно ее слова: "Ни в коем случае. Мы говорим только о р2р...а Вы погашаете кредит через кнопку Погасить кредит".

Хотя по сути это таки банальный р2р. В общем запасемся попкорном, основная веселуха только начинается. Надеюсь разум победит глупость тасиных марХетолуХов Дарья Пироженко в мордокниговской группе на вопрос "Тобто погашати кредит з чужої картки з комісією?" разьясняет, что погашение кредита через "пипку" вроде бы не расцениваеЦЦа как р2р (т.е. облагаться оброком не будет). Дословно ее слова: "".Хотя по сути это таки банальный р2р. В общем запасемся попкорном, основная веселуха только начинается. Надеюсь разум победит глупость тасиных марХетолуХов

Якщо так, то за цією логікою і Ощадний має йти за "окремим тарифом" - тоді можна видихнути, майже... Але щось мені теж підказує, що пані Head Of internet and mobile banking може дещо плавати у мат. частині. Якщо так, то за цією логікою і Ощадний має йти за "окремим тарифом" - тоді можна видихнути, майже... Але щось мені теж підказує, що пані Head Of internet and mobile banking може дещо плавати у мат. частині.

Ну вот ее совсем свежая цитата: "комиссия будет только за платеж с карты другого банка на любую карту...с карт ТАСКОМБАНКА сервисная комиссия списываться не будет...за платеж с любой карты на счет в ТАСКОМБАНКЕ ( депозит/кредит) никакой комиссии тоже не будет

Додано: Вів 18 чер, 2019 19:04 Stringer написав: Плохо. Все плохо. Я уже разучился пользоваться моней, с запоминанием сививи всех карт, и привык деньги кидать на карту прямо на кассе

