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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 чер, 2019 19:38
Думаю, що "нє всьо так однозначно".
В ТАС2Ю запилять якійсь внутрішній тригер, який буде визначати, через яку кнопочку робиться п2п. І він як завжди буде глючити.
І спробуй докажи, що ти гасив "Біг5" через кнопочку "Погасити", а не "Переказати" з картки донора.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 21:30
Подскажите, в ТАС2Ю при оплате коммуналки, при оформленной подписке по адресу, если оплатить лишь часть денег по выставленному счету (например, на Киевводоканал только "холодне водопостачання" без "водовидведення"), то счет насколько я понимаюю все равно считается оплаченным, и при клике на него раскрывается только форма просмотра платежа, а не создания нового.
Как же все-таки заплатить повторно недостающую сумму по такому платежу?
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ignorabimus
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Додано: Вів 18 чер, 2019 21:49
ignorabimusлише один платіж на місяць, як в Портмоне. Тому що реалізовано через портмоне.
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