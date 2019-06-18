Flamingo написав: Фантом написав:
Т.е. получается пополнение Ощадного, с карт других банков с комиссом? Я думаю, хотя бы для погашения кредиток вход должен остаться бесплатным.
Дарья Пироженко в мордокниговской группе на вопрос "Тобто погашати кредит з чужої картки з комісією?" разьясняет, что погашение кредита через "пипку" вроде бы не расцениваеЦЦа как р2р (т.е. облагаться оброком не будет). Дословно ее слова: "Ни в коем случае. Мы говорим только о р2р...а Вы погашаете кредит через кнопку Погасить кредит
".
Хотя по сути это таки банальный р2р. В общем запасемся попкорном, основная веселуха только начинается. Надеюсь разум победит глупость тасиных марХетолуХов
Не, погашение кредита - это совсем не p2p.
Я немного присматривался к системе TAS2U, уж очень она мне нравится по своей идеологии и архитектуре, на порядок удобнее своих аналогов.
Так вот, вижу в системе как минимум 5 типов операций:
p2p - чистый п2п
purchase - покупка. Например - пополнение мобильного
deposit-refill - пополнение депо
deposit-withdraw - снятие с депо
overdraft-repayment - погашение кредита
Похоже, что оброком будут облагаться операции типа p2p
если Отправитель и Получатель - не ТАС.
Плохо, очень плохо.
Найдём, конечно, какие-то костыли, но лично мне будет очень не хватать простоты и изящества TAS2U