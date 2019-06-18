Додано: Вів 18 чер, 2019 23:48

mustbe



с точки зрения техничсекого проведения платежа - он такой же точно п2п (манисенд) как и все остальные п2п (запрос на карту-донор идет как манисенд, а не как эквайринг)... но название услуги другое. А комисс берется за услугу.

вывод - тип операции одинаковый, комисс - разные, т.к. это услуги с разынми названиями в линейке услуг тазтую.

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