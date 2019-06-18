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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 чер, 2019 19:38
Думаю, що "нє всьо так однозначно".
В ТАС2Ю запилять якійсь внутрішній тригер, який буде визначати, через яку кнопочку робиться п2п. І він як завжди буде глючити.
І спробуй докажи, що ти гасив "Біг5" через кнопочку "Погасити", а не "Переказати" з картки донора.
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Кочевник
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Додано: Вів 18 чер, 2019 21:30
Подскажите, в ТАС2Ю при оплате коммуналки, при оформленной подписке по адресу, если оплатить лишь часть денег по выставленному счету (например, на Киевводоканал только "холодне водопостачання" без "водовидведення"), то счет насколько я понимаюю все равно считается оплаченным, и при клике на него раскрывается только форма просмотра платежа, а не создания нового.
Как же все-таки заплатить повторно недостающую сумму по такому платежу?
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ignorabimus
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Додано: Вів 18 чер, 2019 21:49
ignorabimusлише один платіж на місяць, як в Портмоне. Тому що реалізовано через портмоне.
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Кочевник
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Додано: Вів 18 чер, 2019 23:02
Flamingo написав: Фантом написав:
Т.е. получается пополнение Ощадного, с карт других банков с комиссом? Я думаю, хотя бы для погашения кредиток вход должен остаться бесплатным.
Дарья Пироженко в мордокниговской группе на вопрос "Тобто погашати кредит з чужої картки з комісією?" разьясняет, что погашение кредита через "пипку" вроде бы не расцениваеЦЦа как р2р (т.е. облагаться оброком не будет). Дословно ее слова: "Ни в коем случае. Мы говорим только о р2р...а Вы погашаете кредит через кнопку Погасить кредит
".
Хотя по сути это таки банальный р2р. В общем запасемся попкорном, основная веселуха только начинается. Надеюсь разум победит глупость тасиных марХетолуХов
Не, погашение кредита - это совсем не p2p.
Я немного присматривался к системе TAS2U, уж очень она мне нравится по своей идеологии и архитектуре, на порядок удобнее своих аналогов.
Так вот, вижу в системе как минимум 5 типов операций:
p2p - чистый п2п
purchase - покупка. Например - пополнение мобильного
deposit-refill - пополнение депо
deposit-withdraw - снятие с депо
overdraft-repayment - погашение кредита
Похоже, что оброком будут облагаться операции типа p2p
если Отправитель и Получатель - не ТАС.
Плохо, очень плохо.
Найдём, конечно, какие-то костыли, но лично мне будет очень не хватать простоты и изящества TAS2U
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mustbe
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Додано: Вів 18 чер, 2019 23:12
mustbe Не смущает отсутствие чеков об оплате?
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Maksi2
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Додано: Вів 18 чер, 2019 23:48
mustbe
с точки зрения техничсекого проведения платежа - он такой же точно п2п (манисенд) как и все остальные п2п (запрос на карту-донор идет как манисенд, а не как эквайринг)... но название услуги другое. А комисс берется за услугу.
вывод - тип операции одинаковый, комисс - разные, т.к. это услуги с разынми названиями в линейке услуг тазтую.
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IMPRINTER
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Додано: Сер 19 чер, 2019 00:29
IMPRINTER
Я о том и говорю.
Да, фактически - это банальный манисенд.
Но с точки зрения т2ю - это не просто манисенд, а манисенд со смыслом.
А поскольку нас интересуют комисы т2ю - значит важно как именно она трактует те или иные операции.
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mustbe
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Додано: Сер 19 чер, 2019 01:18
mustbe написав:IMPRINTER
Я о том и говорю.
Да, фактически - это банальный манисенд.
Но с точки зрения т2ю - это не просто манисенд, а манисенд со смыслом.
А поскольку нас интересуют комисы т2ю - значит важно как именно она трактует те или иные операции.
Це один бік медалі. Інший бік - це те, що комісії вводяться не тому, що ТАСька така підла (я все ж сподіваюся, що це не так), а тому, що манісенд - це доволі дорога операція і банку не вигідно спонсорувати цей пікнічок. "Субсидію" на вхід ще можна якось логічно пояснити - заходять гроші на баланс і є надія, що вони там ще якийсь час побудуть. Спонсорування ж виходу для банку з відділеннями - це доволі специфічна перверсія. А те, що вони понаписали у пуші взагалі здоровій логіці не піддається.
Ступінь закручування гайок сильно залежить від того, на скільки помітними є витрати на такі "пільги" зі сторони банку. Якщо це дуже "болюче", то у підсумку можуть закрутити усе, що проходить як манісенд, якщо ж неприємно, але терпимо, то можуть гратися з різною тарифікацією на різні операції за змістом, а не за механізмом. Поживемо - побачимо, теоретично, є ймовірність, що це просто пробний камінь і вони будуть дивитися на реакцію користувачів.
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klug
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