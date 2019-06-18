Додано: Сер 19 чер, 2019 01:18

mustbe написав: IMPRINTER

Я о том и говорю.

Да, фактически - это банальный манисенд.

Но с точки зрения т2ю - это не просто манисенд, а манисенд со смыслом.

А поскольку нас интересуют комисы т2ю - значит важно как именно она трактует те или иные операции. Я о том и говорю.Да, фактически - это банальный манисенд.Но с точки зрения т2ю - это не просто манисенд, а манисенд со смыслом.А поскольку нас интересуют комисы т2ю - значит важно как именно она трактует те или иные операции.

Це один бік медалі. Інший бік - це те, що комісії вводяться не тому, що ТАСька така підла (я все ж сподіваюся, що це не так), а тому, що манісенд - це доволі дорога операція і банку не вигідно спонсорувати цей пікнічок. "Субсидію" на вхід ще можна якось логічно пояснити - заходять гроші на баланс і є надія, що вони там ще якийсь час побудуть. Спонсорування ж виходу для банку з відділеннями - це доволі специфічна перверсія. А те, що вони понаписали у пуші взагалі здоровій логіці не піддається.Ступінь закручування гайок сильно залежить від того, на скільки помітними є витрати на такі "пільги" зі сторони банку. Якщо це дуже "болюче", то у підсумку можуть закрутити усе, що проходить як манісенд, якщо ж неприємно, але терпимо, то можуть гратися з різною тарифікацією на різні операції за змістом, а не за механізмом. Поживемо - побачимо, теоретично, є ймовірність, що це просто пробний камінь і вони будуть дивитися на реакцію користувачів.