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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2685268626872688>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 19:38

Re: ТАСКОМБАНК

Думаю, що "нє всьо так однозначно".
В ТАС2Ю запилять якійсь внутрішній тригер, який буде визначати, через яку кнопочку робиться п2п. І він як завжди буде глючити.
І спробуй докажи, що ти гасив "Біг5" через кнопочку "Погасити", а не "Переказати" з картки донора.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 21:30

Подскажите, в ТАС2Ю при оплате коммуналки, при оформленной подписке по адресу, если оплатить лишь часть денег по выставленному счету (например, на Киевводоканал только "холодне водопостачання" без "водовидведення"), то счет насколько я понимаюю все равно считается оплаченным, и при клике на него раскрывается только форма просмотра платежа, а не создания нового.
Как же все-таки заплатить повторно недостающую сумму по такому платежу?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 21:49

ignorabimusлише один платіж на місяць, як в Портмоне. Тому що реалізовано через портмоне.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 23:02

  Flamingo написав:
  Фантом написав:Т.е. получается пополнение Ощадного, с карт других банков с комиссом? Я думаю, хотя бы для погашения кредиток вход должен остаться бесплатным.

Дарья Пироженко в мордокниговской группе на вопрос "Тобто погашати кредит з чужої картки з комісією?" разьясняет, что погашение кредита через "пипку" вроде бы не расцениваеЦЦа как р2р (т.е. облагаться оброком не будет). Дословно ее слова: "Ни в коем случае. Мы говорим только о р2р...а Вы погашаете кредит через кнопку Погасить кредит".
Хотя по сути это таки банальный р2р. В общем запасемся попкорном, основная веселуха только начинается. Надеюсь разум победит глупость тасиных марХетолуХов

Не, погашение кредита - это совсем не p2p.

Я немного присматривался к системе TAS2U, уж очень она мне нравится по своей идеологии и архитектуре, на порядок удобнее своих аналогов.
Так вот, вижу в системе как минимум 5 типов операций:
    p2p - чистый п2п
    purchase - покупка. Например - пополнение мобильного
    deposit-refill - пополнение депо
    deposit-withdraw - снятие с депо
    overdraft-repayment - погашение кредита

Похоже, что оброком будут облагаться операции типа p2p если Отправитель и Получатель - не ТАС.

Плохо, очень плохо.
Найдём, конечно, какие-то костыли, но лично мне будет очень не хватать простоты и изящества TAS2U
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 23:12

mustbe Не смущает отсутствие чеков об оплате?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 23:48

mustbe

с точки зрения техничсекого проведения платежа - он такой же точно п2п (манисенд) как и все остальные п2п (запрос на карту-донор идет как манисенд, а не как эквайринг)... но название услуги другое. А комисс берется за услугу.
вывод - тип операции одинаковый, комисс - разные, т.к. это услуги с разынми названиями в линейке услуг тазтую.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 00:29

IMPRINTER
Я о том и говорю.
Да, фактически - это банальный манисенд.
Но с точки зрения т2ю - это не просто манисенд, а манисенд со смыслом.
А поскольку нас интересуют комисы т2ю - значит важно как именно она трактует те или иные операции.
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 01:18

  mustbe написав:IMPRINTER
Я о том и говорю.
Да, фактически - это банальный манисенд.
Но с точки зрения т2ю - это не просто манисенд, а манисенд со смыслом.
А поскольку нас интересуют комисы т2ю - значит важно как именно она трактует те или иные операции.

Це один бік медалі. Інший бік - це те, що комісії вводяться не тому, що ТАСька така підла (я все ж сподіваюся, що це не так), а тому, що манісенд - це доволі дорога операція і банку не вигідно спонсорувати цей пікнічок. "Субсидію" на вхід ще можна якось логічно пояснити - заходять гроші на баланс і є надія, що вони там ще якийсь час побудуть. Спонсорування ж виходу для банку з відділеннями - це доволі специфічна перверсія. А те, що вони понаписали у пуші взагалі здоровій логіці не піддається.

Ступінь закручування гайок сильно залежить від того, на скільки помітними є витрати на такі "пільги" зі сторони банку. Якщо це дуже "болюче", то у підсумку можуть закрутити усе, що проходить як манісенд, якщо ж неприємно, але терпимо, то можуть гратися з різною тарифікацією на різні операції за змістом, а не за механізмом. Поживемо - побачимо, теоретично, є ймовірність, що це просто пробний камінь і вони будуть дивитися на реакцію користувачів.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 07:33

Re: ТАСКОМБАНК

Если сообщение о вводе комиссии не пришло - то и дальше бесплатно? )
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 08:12

  2XL написав:Если сообщение о вводе комиссии не пришло - то и дальше бесплатно? )

Так с 1.07.вводят.
А вообще интересно: будут ли сообщения о комиссиях или нет?
Искатель
 
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