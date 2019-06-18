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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 чер, 2019 09:53
Искатель написав:
Так с 1.07.вводят.
А вообще интересно: будут ли сообщения о комиссиях или нет?
В тас2ю сообщение давно есть. Просто сейчас при перечислении пишет - "комиссия- 0"
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arkavs
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Додано: Сер 19 чер, 2019 09:54
Искатель написав: 2XL написав:
Если сообщение о вводе комиссии не пришло - то и дальше бесплатно? )
Так с 1.07.вводят.
А вообще интересно: будут ли сообщения о комиссиях или нет?
Вроде ж вчера всем поприходили уже. Попробуйте зайти в мобильное приложение, думаю там появится эта информация при входе.
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Lost
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