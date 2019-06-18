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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 чер, 2019 09:53
Искатель написав:
Так с 1.07.вводят.
А вообще интересно: будут ли сообщения о комиссиях или нет?
В тас2ю сообщение давно есть. Просто сейчас при перечислении пишет - "комиссия- 0"
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arkavs
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Додано: Сер 19 чер, 2019 09:54
Искатель написав: 2XL написав:
Если сообщение о вводе комиссии не пришло - то и дальше бесплатно? )
Так с 1.07.вводят.
А вообще интересно: будут ли сообщения о комиссиях или нет?
Вроде ж вчера всем поприходили уже. Попробуйте зайти в мобильное приложение, думаю там появится эта информация при входе.
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Lost
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Додано: Сер 19 чер, 2019 13:12
Хочу оплатить за товар в зарубежном интернет магазине. Есть кредитная Б5 и валютные Б5,Плативка.
Если буду платить гривневой кредиткой Б5,то по какому курсу и будет ли какая либо комиссия за конвертацию?
Если буду платить валютной Б5/Плативкой,то как там с комиссиями? Есть?
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VanKiss
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Додано: Сер 19 чер, 2019 13:26
VanKiss написав:
Хочу оплатить за товар в зарубежном интернет магазине. Есть кредитная Б5 и валютные Б5,Плативка.
Если буду платить гривневой кредиткой Б5,то по какому курсу и будет ли какая либо комиссия за конвертацию?
Если буду платить валютной Б5/Плативкой,то как там с комиссиями? Есть?
В какой валюте будет платеж? За конвертацию у таси есть комис всегда, если валюта карты не соответствует валюте платежа. При платеже в долларе США, Евро, швейцарском франке, британском фунте, рубле и злотом - плата за конвертацию 1%, для всех остальных валют 3%.
Курсы банк применяет свои - для карточных операций - публикуются на сайте банка. Обычно они очень не выгодные. Курсы применяются на дату проведения по счету.
ЗЫ. Лично я не рекомендую платить картами Таси где бы то ни было если валюта платежа и валюта карты не совпадают.
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Flamingo
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Додано: Сер 19 чер, 2019 13:45
Flamingo написав: VanKiss написав:
Хочу оплатить за товар в зарубежном интернет магазине. Есть кредитная Б5 и валютные Б5,Плативка.
Если буду платить гривневой кредиткой Б5,то по какому курсу и будет ли какая либо комиссия за конвертацию?
Если буду платить валютной Б5/Плативкой,то как там с комиссиями? Есть?
В какой валюте будет платеж? За конвертацию у таси есть комис всегда, если валюта карты не соответствует валюте платежа. При платеже в долларе США, Евро, швейцарском франке, британском фунте, рубле и злотом - плата за конвертацию 1%, для всех остальных валют 3%.
Курсы банк применяет свои - для карточных операций - публикуются на сайте банка. Обычно они очень не выгодные. Курсы применяются на дату проведения по счету.
ЗЫ. Лично я не рекомендую платить картами Таси где бы то ни было если валюта платежа и валюта карты не совпадают.
Купите в T2U на валютные В5 евро/доллар и вперед.
Насколько заметил, если платить тугриками с usd карт таси - курс нормальный (проверял на злотых). Но может просто так сложилось...
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tmp01
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Додано: Сер 19 чер, 2019 13:48
Flamingo написав: VanKiss написав:
Хочу оплатить за товар в зарубежном интернет магазине. Есть кредитная Б5 и валютные Б5,Плативка.
Если буду платить гривневой кредиткой Б5,то по какому курсу и будет ли какая либо комиссия за конвертацию?
Если буду платить валютной Б5/Плативкой,то как там с комиссиями? Есть?
В какой валюте будет платеж? За конвертацию у таси есть комис всегда, если валюта карты не соответствует валюте платежа. При платеже в долларе США, Евро, швейцарском франке, британском фунте, рубле и злотом - плата за конвертацию 1%, для всех остальных валют 3%.
Курсы банк применяет свои - для карточных операций - публикуются на сайте банка. Обычно они очень не выгодные. Курсы применяются на дату проведения по счету.
ЗЫ. Лично я не рекомендую платить картами Таси где бы то ни было если валюта платежа и валюта карты не совпадают.
Спасибо за ответ. Оплата в $,поэтому вариант с грн.картой убираю. Остаётся долларовых Б5 и Плативка. У них есть отличия при оплате?
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VanKiss
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Додано: Сер 19 чер, 2019 13:49
VanKiss
Вчера делал покупку с WC на AliExpress. Стоимость товара - 48.15 USD, со счета списано 1298.47 грн. Тормознул - нужно было купить доллары и рассчитаться с долларового счета.
Cashback 2% начислили...
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Anadonta
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Додано: Сер 19 чер, 2019 14:02
Anadonta написав:VanKiss
Вчера делал покупку с WC на AliExpress. Стоимость товара - 48.15 USD, со счета списано 1298.47 грн. Тормознул - нужно было купить доллары и рассчитаться с долларового счета.
Cashback 2% начислили...
Кешбек хоть чуть-чуть перекрыл разницу.
Мне интересно как такие карты как Б5 и Плативка работают для оплаты.
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VanKiss
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Додано: Сер 19 чер, 2019 14:09
VanKiss написав:
Спасибо за ответ. Оплата в $,поэтому вариант с грн.картой убираю. Остаётся долларовых Б5 и Плативка. У них есть отличия при оплате?
Если и карта в баксах и платеж в баксах - отличий особых нет - все пройдет цент в цент без лишних накруток - ведь это обычная покупка. Единственный момент - по Б5 выше кэшбек
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Flamingo
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