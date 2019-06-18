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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2685268626872688

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 09:53

  Искатель написав:Так с 1.07.вводят.
А вообще интересно: будут ли сообщения о комиссиях или нет?

В тас2ю сообщение давно есть. Просто сейчас при перечислении пишет - "комиссия- 0"
arkavs
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 09:54

  Искатель написав:
  2XL написав:Если сообщение о вводе комиссии не пришло - то и дальше бесплатно? )

Так с 1.07.вводят.
А вообще интересно: будут ли сообщения о комиссиях или нет?

Вроде ж вчера всем поприходили уже. Попробуйте зайти в мобильное приложение, думаю там появится эта информация при входе.
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:12

Re: ТАСКОМБАНК

Хочу оплатить за товар в зарубежном интернет магазине. Есть кредитная Б5 и валютные Б5,Плативка.
Если буду платить гривневой кредиткой Б5,то по какому курсу и будет ли какая либо комиссия за конвертацию?
Если буду платить валютной Б5/Плативкой,то как там с комиссиями? Есть?
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:26

  VanKiss написав:Хочу оплатить за товар в зарубежном интернет магазине. Есть кредитная Б5 и валютные Б5,Плативка.
Если буду платить гривневой кредиткой Б5,то по какому курсу и будет ли какая либо комиссия за конвертацию?
Если буду платить валютной Б5/Плативкой,то как там с комиссиями? Есть?

В какой валюте будет платеж? За конвертацию у таси есть комис всегда, если валюта карты не соответствует валюте платежа. При платеже в долларе США, Евро, швейцарском франке, британском фунте, рубле и злотом - плата за конвертацию 1%, для всех остальных валют 3%.
Курсы банк применяет свои - для карточных операций - публикуются на сайте банка. Обычно они очень не выгодные. Курсы применяются на дату проведения по счету.
ЗЫ. Лично я не рекомендую платить картами Таси где бы то ни было если валюта платежа и валюта карты не совпадают.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:45

  Flamingo написав:
  VanKiss написав:Хочу оплатить за товар в зарубежном интернет магазине. Есть кредитная Б5 и валютные Б5,Плативка.
Если буду платить гривневой кредиткой Б5,то по какому курсу и будет ли какая либо комиссия за конвертацию?
Если буду платить валютной Б5/Плативкой,то как там с комиссиями? Есть?

В какой валюте будет платеж? За конвертацию у таси есть комис всегда, если валюта карты не соответствует валюте платежа. При платеже в долларе США, Евро, швейцарском франке, британском фунте, рубле и злотом - плата за конвертацию 1%, для всех остальных валют 3%.
Курсы банк применяет свои - для карточных операций - публикуются на сайте банка. Обычно они очень не выгодные. Курсы применяются на дату проведения по счету.
ЗЫ. Лично я не рекомендую платить картами Таси где бы то ни было если валюта платежа и валюта карты не совпадают.

Купите в T2U на валютные В5 евро/доллар и вперед.
Насколько заметил, если платить тугриками с usd карт таси - курс нормальный (проверял на злотых). Но может просто так сложилось...
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:48

  Flamingo написав:
  VanKiss написав:Хочу оплатить за товар в зарубежном интернет магазине. Есть кредитная Б5 и валютные Б5,Плативка.
Если буду платить гривневой кредиткой Б5,то по какому курсу и будет ли какая либо комиссия за конвертацию?
Если буду платить валютной Б5/Плативкой,то как там с комиссиями? Есть?

В какой валюте будет платеж? За конвертацию у таси есть комис всегда, если валюта карты не соответствует валюте платежа. При платеже в долларе США, Евро, швейцарском франке, британском фунте, рубле и злотом - плата за конвертацию 1%, для всех остальных валют 3%.
Курсы банк применяет свои - для карточных операций - публикуются на сайте банка. Обычно они очень не выгодные. Курсы применяются на дату проведения по счету.
ЗЫ. Лично я не рекомендую платить картами Таси где бы то ни было если валюта платежа и валюта карты не совпадают.

Спасибо за ответ. Оплата в $,поэтому вариант с грн.картой убираю. Остаётся долларовых Б5 и Плативка. У них есть отличия при оплате?
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 13:49

VanKiss

Вчера делал покупку с WC на AliExpress. Стоимость товара - 48.15 USD, со счета списано 1298.47 грн. Тормознул - нужно было купить доллары и рассчитаться с долларового счета.
Cashback 2% начислили...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:02

  Anadonta написав:VanKiss

Вчера делал покупку с WC на AliExpress. Стоимость товара - 48.15 USD, со счета списано 1298.47 грн. Тормознул - нужно было купить доллары и рассчитаться с долларового счета.
Cashback 2% начислили...

Кешбек хоть чуть-чуть перекрыл разницу.
Мне интересно как такие карты как Б5 и Плативка работают для оплаты.
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:09

Re: ТАСКОМБАНК

  VanKiss написав:Спасибо за ответ. Оплата в $,поэтому вариант с грн.картой убираю. Остаётся долларовых Б5 и Плативка. У них есть отличия при оплате?
Если и карта в баксах и платеж в баксах - отличий особых нет - но по Б5 выше кэшбек
Flamingo
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  #<1 ... 2685268626872688
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