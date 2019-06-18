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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2685268626872688 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 172 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 31 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 25 Всього голосів : 172 Додано: Сер 19 чер, 2019 09:53 Искатель написав: Так с 1.07.вводят.

А вообще интересно: будут ли сообщения о комиссиях или нет? Так с 1.07.вводят.А вообще интересно: будут ли сообщения о комиссиях или нет?

В тас2ю сообщение давно есть. Просто сейчас при перечислении пишет - "комиссия- 0" В тас2ю сообщение давно есть. Просто сейчас при перечислении пишет - "комиссия- 0" arkavs

Повідомлень: 333 З нами з: 11.06.15 Подякував: 531 раз. Подякували: 33 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 09:54 Искатель написав: 2XL написав: Если сообщение о вводе комиссии не пришло - то и дальше бесплатно? ) Если сообщение о вводе комиссии не пришло - то и дальше бесплатно? )

Так с 1.07.вводят.

А вообще интересно: будут ли сообщения о комиссиях или нет? Так с 1.07.вводят.А вообще интересно: будут ли сообщения о комиссиях или нет?

Вроде ж вчера всем поприходили уже. Попробуйте зайти в мобильное приложение, думаю там появится эта информация при входе. Вроде ж вчера всем поприходили уже. Попробуйте зайти в мобильное приложение, думаю там появится эта информация при входе. Lost Повідомлень: 1345 З нами з: 07.02.09 Подякував: 13 раз. Подякували: 82 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 13:12 Re: ТАСКОМБАНК Хочу оплатить за товар в зарубежном интернет магазине. Есть кредитная Б5 и валютные Б5,Плативка.

Если буду платить гривневой кредиткой Б5,то по какому курсу и будет ли какая либо комиссия за конвертацию?

Если буду платить валютной Б5/Плативкой,то как там с комиссиями? Есть? VanKiss Повідомлень: 51 З нами з: 13.04.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 13:26 VanKiss написав: Хочу оплатить за товар в зарубежном интернет магазине. Есть кредитная Б5 и валютные Б5,Плативка.

Если буду платить гривневой кредиткой Б5,то по какому курсу и будет ли какая либо комиссия за конвертацию?

Если буду платить валютной Б5/Плативкой,то как там с комиссиями? Есть? Хочу оплатить за товар в зарубежном интернет магазине. Есть кредитная Б5 и валютные Б5,Плативка.Если буду платить гривневой кредиткой Б5,то по какому курсу и будет ли какая либо комиссия за конвертацию?Если буду платить валютной Б5/Плативкой,то как там с комиссиями? Есть?

В какой валюте будет платеж? За конвертацию у таси есть комис всегда, если валюта карты не соответствует валюте платежа. При платеже в долларе США, Евро, швейцарском франке, британском фунте, рубле и злотом - плата за конвертацию 1%, для всех остальных валют 3%.

Курсы банк применяет свои - для карточных операций - публикуются на сайте банка. Обычно они очень не выгодные. Курсы применяются на дату проведения по счету.

ЗЫ. Лично я не рекомендую платить картами Таси где бы то ни было если валюта платежа и валюта карты не совпадают. В какой валюте будет платеж? За конвертацию у таси есть комис всегда, если валюта карты не соответствует валюте платежа. При платеже в долларе США, Евро, швейцарском франке, британском фунте, рубле и злотом - плата за конвертацию 1%, для всех остальных валют 3%.Курсы банк применяет свои - для карточных операций - публикуются на сайте банка. Обычно они очень не выгодные. Курсы применяются на дату проведения по счету.ЗЫ. Лично я не рекомендую платить картами Таси где бы то ни было если валюта платежа и валюта карты не совпадают. Flamingo

Повідомлень: 2194 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 464 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 13:45 Flamingo написав: VanKiss написав: Хочу оплатить за товар в зарубежном интернет магазине. Есть кредитная Б5 и валютные Б5,Плативка.

Если буду платить гривневой кредиткой Б5,то по какому курсу и будет ли какая либо комиссия за конвертацию?

Если буду платить валютной Б5/Плативкой,то как там с комиссиями? Есть? Хочу оплатить за товар в зарубежном интернет магазине. Есть кредитная Б5 и валютные Б5,Плативка.Если буду платить гривневой кредиткой Б5,то по какому курсу и будет ли какая либо комиссия за конвертацию?Если буду платить валютной Б5/Плативкой,то как там с комиссиями? Есть?

В какой валюте будет платеж? За конвертацию у таси есть комис всегда, если валюта карты не соответствует валюте платежа. При платеже в долларе США, Евро, швейцарском франке, британском фунте, рубле и злотом - плата за конвертацию 1%, для всех остальных валют 3%.

Курсы банк применяет свои - для карточных операций - публикуются на сайте банка. Обычно они очень не выгодные. Курсы применяются на дату проведения по счету.

ЗЫ. Лично я не рекомендую платить картами Таси где бы то ни было если валюта платежа и валюта карты не совпадают. В какой валюте будет платеж? За конвертацию у таси есть комис всегда, если валюта карты не соответствует валюте платежа. При платеже в долларе США, Евро, швейцарском франке, британском фунте, рубле и злотом - плата за конвертацию 1%, для всех остальных валют 3%.Курсы банк применяет свои - для карточных операций - публикуются на сайте банка. Обычно они очень не выгодные. Курсы применяются на дату проведения по счету.ЗЫ. Лично я не рекомендую платить картами Таси где бы то ни было если валюта платежа и валюта карты не совпадают.

Купите в T2U на валютные В5 евро/доллар и вперед.

Насколько заметил, если платить тугриками с usd карт таси - курс нормальный (проверял на злотых). Но может просто так сложилось... Купите в T2U на валютные В5 евро/доллар и вперед.Насколько заметил, если платить тугриками с usd карт таси - курс нормальный (проверял на злотых). Но может просто так сложилось... tmp01 Повідомлень: 810 З нами з: 14.03.12 Подякував: 103 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 13:48 Flamingo написав: VanKiss написав: Хочу оплатить за товар в зарубежном интернет магазине. Есть кредитная Б5 и валютные Б5,Плативка.

Если буду платить гривневой кредиткой Б5,то по какому курсу и будет ли какая либо комиссия за конвертацию?

Если буду платить валютной Б5/Плативкой,то как там с комиссиями? Есть? Хочу оплатить за товар в зарубежном интернет магазине. Есть кредитная Б5 и валютные Б5,Плативка.Если буду платить гривневой кредиткой Б5,то по какому курсу и будет ли какая либо комиссия за конвертацию?Если буду платить валютной Б5/Плативкой,то как там с комиссиями? Есть?

В какой валюте будет платеж? За конвертацию у таси есть комис всегда, если валюта карты не соответствует валюте платежа. При платеже в долларе США, Евро, швейцарском франке, британском фунте, рубле и злотом - плата за конвертацию 1%, для всех остальных валют 3%.

Курсы банк применяет свои - для карточных операций - публикуются на сайте банка. Обычно они очень не выгодные. Курсы применяются на дату проведения по счету.

ЗЫ. Лично я не рекомендую платить картами Таси где бы то ни было если валюта платежа и валюта карты не совпадают. В какой валюте будет платеж? За конвертацию у таси есть комис всегда, если валюта карты не соответствует валюте платежа. При платеже в долларе США, Евро, швейцарском франке, британском фунте, рубле и злотом - плата за конвертацию 1%, для всех остальных валют 3%.Курсы банк применяет свои - для карточных операций - публикуются на сайте банка. Обычно они очень не выгодные. Курсы применяются на дату проведения по счету.ЗЫ. Лично я не рекомендую платить картами Таси где бы то ни было если валюта платежа и валюта карты не совпадают.

Спасибо за ответ. Оплата в $,поэтому вариант с грн.картой убираю. Остаётся долларовых Б5 и Плативка. У них есть отличия при оплате? Спасибо за ответ. Оплата в $,поэтому вариант с грн.картой убираю. Остаётся долларовых Б5 и Плативка. У них есть отличия при оплате? VanKiss Повідомлень: 51 З нами з: 13.04.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 13:49 VanKiss



Вчера делал покупку с WC на AliExpress. Стоимость товара - 48.15 USD, со счета списано 1298.47 грн. Тормознул - нужно было купить доллары и рассчитаться с долларового счета.

Cashback 2% начислили... Anadonta Повідомлень: 520 З нами з: 25.11.12 Подякував: 44 раз. Подякували: 69 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2019 14:02 Anadonta написав: VanKiss



Вчера делал покупку с WC на AliExpress. Стоимость товара - 48.15 USD, со счета списано 1298.47 грн. Тормознул - нужно было купить доллары и рассчитаться с долларового счета.

Cashback 2% начислили... Вчера делал покупку с WC на AliExpress. Стоимость товара - 48.15 USD, со счета списано 1298.47 грн. Тормознул - нужно было купить доллары и рассчитаться с долларового счета.Cashback 2% начислили...

Кешбек хоть чуть-чуть перекрыл разницу.

Мне интересно как такие карты как Б5 и Плативка работают для оплаты. Кешбек хоть чуть-чуть перекрыл разницу.Мне интересно как такие карты как Б5 и Плативка работают для оплаты. VanKiss Повідомлень: 51 З нами з: 13.04.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2685268626872688 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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