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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 чер, 2019 14:17
Flamingo написав: VanKiss написав:
Спасибо за ответ. Оплата в $,поэтому вариант с грн.картой убираю. Остаётся долларовых Б5 и Плативка. У них есть отличия при оплате?
Если и карта в баксах и платеж в баксах - отличий особых нет - все пройдет цент в цент без лишних накруток - ведь это обычная покупка. Единственный момент - по Б5 выше кэшбек
На валютные карты тоже распространяется кешбек? Не знал.
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VanKiss
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Додано: Сер 19 чер, 2019 14:18
Flamingo написав: VanKiss написав:
Спасибо за ответ. Оплата в $,поэтому вариант с грн.картой убираю. Остаётся долларовых Б5 и Плативка. У них есть отличия при оплате?
Если и карта в баксах и платеж в баксах - отличий особых нет - все пройдет цент в цент без лишних накруток - ведь это обычная покупка. Единственный момент - по Б5 выше кэшбек
Не знал,что и на валютных картах есть кешбек. Это же отлично!
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VanKiss
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Додано: Сер 19 чер, 2019 14:44
Anadonta написав:VanKiss
Вчера делал покупку с WC на AliExpress. Стоимость товара - 48.15 USD, со счета списано 1298.47 грн. Тормознул - нужно было купить доллары и рассчитаться с долларового счета.
Cashback 2% начислили...
А как ты узнал что кешбек начислили, звонком в банк?
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Maksi2
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Додано: Сер 19 чер, 2019 14:45
Maksi2 написав:mustbe
Не смущает отсутствие чеков об оплате?
смущает категорически...как и отсутствие сформировать по кредитному счету выписку - 100 раз уже им говорилось на ФБ - но им как об стенку горохом.
По поводу квитанций - мое мнение - нет квитанции - нет оплаты через их сервис.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 15:03
Maksi2 написав: Anadonta написав:VanKiss
Вчера делал покупку с WC на AliExpress. Стоимость товара - 48.15 USD, со счета списано 1298.47 грн. Тормознул - нужно было купить доллары и рассчитаться с долларового счета.
Cashback 2% начислили...
А как ты узнал что кешбек начислили, звонком в банк?
Вообще-то размер кэшбека сразу указывается в смс об оплате...
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Flamingo
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Додано: Сер 19 чер, 2019 15:07
VanKiss написав: Flamingo написав: VanKiss написав:
Спасибо за ответ. Оплата в $,поэтому вариант с грн.картой убираю. Остаётся долларовых Б5 и Плативка. У них есть отличия при оплате?
Если и карта в баксах и платеж в баксах - отличий особых нет - все пройдет цент в цент без лишних накруток - ведь это обычная покупка. Единственный момент - по Б5 выше кэшбек
Не знал,что и на валютных картах есть кешбек. Это же отлично!
только по викенду и плативке, по б5 кешбек только за кредитные
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Додано: Сер 19 чер, 2019 15:09
Flamingo написав: VanKiss написав:
Хочу оплатить за товар в зарубежном интернет магазине. Есть кредитная Б5 и валютные Б5,Плативка.
Если буду платить гривневой кредиткой Б5,то по какому курсу и будет ли какая либо комиссия за конвертацию?
Если буду платить валютной Б5/Плативкой,то как там с комиссиями? Есть?
В какой валюте будет платеж? За конвертацию у таси есть комис всегда, если валюта карты не соответствует валюте платежа. При платеже в долларе США, Евро, швейцарском франке, британском фунте, рубле и злотом - плата за конвертацию 1%, для всех остальных валют 3%.
Курсы банк применяет свои - для карточных операций - публикуются на сайте банка. Обычно они очень не выгодные. Курсы применяются на дату проведения по счету.
ЗЫ. Лично я не рекомендую платить картами Таси где бы то ни было если валюта платежа и валюта карты не совпадают.
курс на момент совершения транзакции... но не суть, от этого он лучше не становится
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Додано: Сер 19 чер, 2019 15:21
Stringer написав: VanKiss написав: Flamingo написав:
Если и карта в баксах и платеж в баксах - отличий особых нет - все пройдет цент в цент без лишних накруток - ведь это обычная покупка. Единственный момент - по Б5 выше кэшбек
только по викенду и плативке, по б5 кешбек только за кредитные
Кому верить? Ув.Flamingo говорит,что по обеим.
По валютной Плативкой точно кешбек есть? В тарифах не нашёл ничего. И как там с зачислением денег с Ощадного депозита? Операция пройдёт без комиссии? По этой карте идёт комиссия за зачисление нецелевых средств. Ощадные чем считаются?
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VanKiss
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Додано: Сер 19 чер, 2019 15:22
Stringer написав:
по б5 кешбек только за кредитные
точно - значит я абшибся. Сорри VanKiss за недостоверную инфу.
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Flamingo
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Додано: Сер 19 чер, 2019 15:26
VanKiss написав: Stringer написав: VanKiss написав:
только по викенду и плативке, по б5 кешбек только за кредитные
Кому верить? Ув.Flamingo говорит,что по обеим.
По валютной Плативкой точно кешбек есть? В тарифах не нашёл ничего. И как там с зачислением денег с Ощадного депозита? Операция пройдёт без комиссии? По этой карте идёт комиссия за зачисление нецелевых средств. Ощадные чем считаются?
Верьте Stringer - я забыл, что валютная б5 это только "свои"
.
По пластинкам любым кэшбек 0,5%. Это не в тарифах - есть где-то файлик у них на сайте - там по всем картам кэшбеки расписаны.
По пластинке зачисление с депо считается целевым. Ощадный - это тоже депо. По нему все нормально - зачисление с него на пластинку и обратно - без комиссии.
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Flamingo
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