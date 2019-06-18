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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2687268826892690>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:17

  Flamingo написав:
  VanKiss написав:Спасибо за ответ. Оплата в $,поэтому вариант с грн.картой убираю. Остаётся долларовых Б5 и Плативка. У них есть отличия при оплате?
Если и карта в баксах и платеж в баксах - отличий особых нет - все пройдет цент в цент без лишних накруток - ведь это обычная покупка. Единственный момент - по Б5 выше кэшбек

На валютные карты тоже распространяется кешбек? Не знал.
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:18

  Flamingo написав:
  VanKiss написав:Спасибо за ответ. Оплата в $,поэтому вариант с грн.картой убираю. Остаётся долларовых Б5 и Плативка. У них есть отличия при оплате?
Если и карта в баксах и платеж в баксах - отличий особых нет - все пройдет цент в цент без лишних накруток - ведь это обычная покупка. Единственный момент - по Б5 выше кэшбек

Не знал,что и на валютных картах есть кешбек. Это же отлично!
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:44

  Anadonta написав:VanKiss

Вчера делал покупку с WC на AliExpress. Стоимость товара - 48.15 USD, со счета списано 1298.47 грн. Тормознул - нужно было купить доллары и рассчитаться с долларового счета.
Cashback 2% начислили...

А как ты узнал что кешбек начислили, звонком в банк?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 14:45

  Maksi2 написав:mustbe Не смущает отсутствие чеков об оплате?

смущает категорически...как и отсутствие сформировать по кредитному счету выписку - 100 раз уже им говорилось на ФБ - но им как об стенку горохом.
По поводу квитанций - мое мнение - нет квитанции - нет оплаты через их сервис.
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:03

  Maksi2 написав:
  Anadonta написав:VanKiss

Вчера делал покупку с WC на AliExpress. Стоимость товара - 48.15 USD, со счета списано 1298.47 грн. Тормознул - нужно было купить доллары и рассчитаться с долларового счета.
Cashback 2% начислили...

А как ты узнал что кешбек начислили, звонком в банк?

Вообще-то размер кэшбека сразу указывается в смс об оплате... :roll:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:07

  VanKiss написав:
  Flamingo написав:
  VanKiss написав:Спасибо за ответ. Оплата в $,поэтому вариант с грн.картой убираю. Остаётся долларовых Б5 и Плативка. У них есть отличия при оплате?
Если и карта в баксах и платеж в баксах - отличий особых нет - все пройдет цент в цент без лишних накруток - ведь это обычная покупка. Единственный момент - по Б5 выше кэшбек

Не знал,что и на валютных картах есть кешбек. Это же отлично!

только по викенду и плативке, по б5 кешбек только за кредитные
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:09

  Flamingo написав:
  VanKiss написав:Хочу оплатить за товар в зарубежном интернет магазине. Есть кредитная Б5 и валютные Б5,Плативка.
Если буду платить гривневой кредиткой Б5,то по какому курсу и будет ли какая либо комиссия за конвертацию?
Если буду платить валютной Б5/Плативкой,то как там с комиссиями? Есть?

В какой валюте будет платеж? За конвертацию у таси есть комис всегда, если валюта карты не соответствует валюте платежа. При платеже в долларе США, Евро, швейцарском франке, британском фунте, рубле и злотом - плата за конвертацию 1%, для всех остальных валют 3%.
Курсы банк применяет свои - для карточных операций - публикуются на сайте банка. Обычно они очень не выгодные. Курсы применяются на дату проведения по счету.
ЗЫ. Лично я не рекомендую платить картами Таси где бы то ни было если валюта платежа и валюта карты не совпадают.

курс на момент совершения транзакции... но не суть, от этого он лучше не становится ;-)
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:21

  Stringer написав:
  VanKiss написав:
  Flamingo написав:
Если и карта в баксах и платеж в баксах - отличий особых нет - все пройдет цент в цент без лишних накруток - ведь это обычная покупка. Единственный момент - по Б5 выше кэшбек


только по викенду и плативке, по б5 кешбек только за кредитные

Кому верить? Ув.Flamingo говорит,что по обеим.
По валютной Плативкой точно кешбек есть? В тарифах не нашёл ничего. И как там с зачислением денег с Ощадного депозита? Операция пройдёт без комиссии? По этой карте идёт комиссия за зачисление нецелевых средств. Ощадные чем считаются?
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:22

Re: ТАСКОМБАНК

  Stringer написав:по б5 кешбек только за кредитные
точно - значит я абшибся. Сорри VanKiss за недостоверную инфу.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:26

  VanKiss написав:
  Stringer написав:
  VanKiss написав:
только по викенду и плативке, по б5 кешбек только за кредитные

Кому верить? Ув.Flamingo говорит,что по обеим.
По валютной Плативкой точно кешбек есть? В тарифах не нашёл ничего. И как там с зачислением денег с Ощадного депозита? Операция пройдёт без комиссии? По этой карте идёт комиссия за зачисление нецелевых средств. Ощадные чем считаются?

Верьте Stringer - я забыл, что валютная б5 это только "свои" :cry: .
По пластинкам любым кэшбек 0,5%. Это не в тарифах - есть где-то файлик у них на сайте - там по всем картам кэшбеки расписаны.
По пластинке зачисление с депо считается целевым. Ощадный - это тоже депо. По нему все нормально - зачисление с него на пластинку и обратно - без комиссии.
Flamingo
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