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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2687268826892690

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:27

  Flamingo написав:
  Stringer написав:по б5 кешбек только за кредитные
точно - значит я абшибся. Сорри VanKiss за недостоверную инфу.

тут варто глянути нові тарифи - якщо не помиляюсь, то 1% на Б5 начисляють з якогось травня ... не факт, що помилились :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:30

Re: ТАСКОМБАНК

і одразу питання для мене, бо в танку і нема часу шукати ... соррі ...
СЕП на Укрсиб буде платним ? сума - до 10 тис.грн
Звідки ще без коміса можна запулити ? Є картки Платівка, Б5 тазіка
ще є моно, приват, конкорд ...
вибачте, реально часу нема, а оплата прилетіла тільки що
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:32

Re: ТАСКОМБАНК

  stas_rst написав:тут варто глянути нові тарифи - якщо не помиляюсь, то 1% на Б5 начисляють з якогось травня ... не факт, що помилились :)
Во блин! А я и не знал, но угадал. Точно - есть кишмиш за свои. VanKiss - я опять извиняюсь - кэшбек по Б5 - будет - 1 % и он больше чем по пластике. Кстати вот где описан кэшбек по всем картам (тот файлик что я упоминал) https://tascombank.ua/files/__umovy_pro ... 5.2019.pdf
Смотреть надо в приложении на стр.7
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:35

  stas_rst написав:і одразу питання для мене, бо в танку і нема часу шукати ... соррі ...
СЕП на Укрсиб буде платним ? сума - до 10 тис.грн
Звідки ще без коміса можна запулити ? Є картки Платівка, Б5 тазіка
ще є моно, приват, конкорд ...
вибачте, реально часу нема, а оплата прилетіла тільки що

Если СЭП - то Конкорд - и быстро и бесплатно. Можно еще моно, но там если не ошибаюсь лимиты, но если сумма в 10к то уложитесь. У комсы СЭП платный, ну а приват 3грн., но деньги поступят на следующий рабочий день
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:42

Flamingo
Моно СЭП лимиты только на юрлиц, разве нет?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:46

  Flamingo написав:
  stas_rst написав:і одразу питання для мене, бо в танку і нема часу шукати ... соррі ...
СЕП на Укрсиб буде платним ? сума - до 10 тис.грн
Звідки ще без коміса можна запулити ? Є картки Платівка, Б5 тазіка
ще є моно, приват, конкорд ...
вибачте, реально часу нема, а оплата прилетіла тільки що

Если СЭП - то Конкорд - и быстро и бесплатно. Можно еще моно, но там если не ошибаюсь лимиты, но если сумма в 10к то уложитесь. У комсы СЭП платный, ну а приват 3грн., но деньги поступят на следующий рабочий день

Дякую. От вкотре дивуюсь, як можна це все запам"ятати :) я уже і FAQ створив собі по кожному банку, і перечитую ... всерівно каша :)
вихід ще простіший знайшов - з Ощадного кинув на Платівку без коміса, а потім з Платівки кинув на карту Приват теж без комісії ... я так зрозумів, з 01.07 ця лавочка прикриється
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:54

Re: ТАСКОМБАНК

  stas_rst написав:потім з Платівки кинув на карту Приват теж без комісії ... я так зрозумів, з 01.07 ця лавочка прикриється
Если будете платить с карты Таса (как сегодня) то лавочка пока остается, а вот в обратном направлении - да
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 15:57

  Amid написав:Flamingo
Моно СЭП лимиты только на юрлиц, разве нет?

Возможно - просто СЭП Моно ни разу не использовал, но помню что читал о введении лимитов. Ну если только на юриков - то ладно. :mrgreen:
Flamingo
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