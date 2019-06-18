і одразу питання для мене, бо в танку і нема часу шукати ... соррі ... СЕП на Укрсиб буде платним ? сума - до 10 тис.грн Звідки ще без коміса можна запулити ? Є картки Платівка, Б5 тазіка ще є моно, приват, конкорд ... вибачте, реально часу нема, а оплата прилетіла тільки що
stas_rst написав:тут варто глянути нові тарифи - якщо не помиляюсь, то 1% на Б5 начисляють з якогось травня ... не факт, що помилились
Во блин! А я и не знал, но угадал. Точно - есть кишмиш за свои. VanKiss - я опять извиняюсь - кэшбек по Б5 - будет - 1 % и он больше чем по пластике. Кстати вот где описан кэшбек по всем картам (тот файлик что я упоминал) https://tascombank.ua/files/__umovy_pro ... 5.2019.pdf Смотреть надо в приложении на стр.7
stas_rst написав:і одразу питання для мене, бо в танку і нема часу шукати ... соррі ... СЕП на Укрсиб буде платним ? сума - до 10 тис.грн Звідки ще без коміса можна запулити ? Є картки Платівка, Б5 тазіка ще є моно, приват, конкорд ... вибачте, реально часу нема, а оплата прилетіла тільки що
Если СЭП - то Конкорд - и быстро и бесплатно. Можно еще моно, но там если не ошибаюсь лимиты, но если сумма в 10к то уложитесь. У комсы СЭП платный, ну а приват 3грн., но деньги поступят на следующий рабочий день
stas_rst написав:і одразу питання для мене, бо в танку і нема часу шукати ... соррі ... СЕП на Укрсиб буде платним ? сума - до 10 тис.грн Звідки ще без коміса можна запулити ? Є картки Платівка, Б5 тазіка ще є моно, приват, конкорд ... вибачте, реально часу нема, а оплата прилетіла тільки що
Если СЭП - то Конкорд - и быстро и бесплатно. Можно еще моно, но там если не ошибаюсь лимиты, но если сумма в 10к то уложитесь. У комсы СЭП платный, ну а приват 3грн., но деньги поступят на следующий рабочий день
Дякую. От вкотре дивуюсь, як можна це все запам"ятати я уже і FAQ створив собі по кожному банку, і перечитую ... всерівно каша вихід ще простіший знайшов - з Ощадного кинув на Платівку без коміса, а потім з Платівки кинув на карту Приват теж без комісії ... я так зрозумів, з 01.07 ця лавочка прикриється