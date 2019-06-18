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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2688268926902691

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 16:30

  AmberIT написав:Господа, а есть какие-то нюансы по поводу процентов по депозиту после его лонгации?

Есть депо в USD, пролонгировался на новый срок (3 дня как), но проценты на карту не пришли, и к депозиту не прибавились...

Нигде процентов не вижу...


деколи система підвисає і видає проценти за 3-4 дні ... у мене максимум було 4 ... також таке буває після святкових довгих ... три дні тому був неробочий понеділок, думаю, - треба почекати і прийде одразу за усі дні ... або ГЛ торбіть ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:02

  AmberIT написав:Господа, а есть какие-то нюансы по поводу процентов по депозиту после его лонгации?

Есть депо в USD, пролонгировался на новый срок (3 дня как), но проценты на карту не пришли, и к депозиту не прибавились...

Нигде процентов не вижу...

А куда была "подвязана" выплата %? На карту? Эта карта ещё жива? Не заблокирована, срок годности не истекает?
В принципе % всегда в срок на карту падали. Депозит пролонгировался, а проценты качнуть обязаны тоже. Если у вас этого не произошло - торбите гарячку - пусть разбираются почему нет %.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 17:29

Flamingo
Да, на карту, Weekend Card.
Карта жива и не заэкспайрена, постоянно используется.
Лимиты выставлены такими, что при любых раскладах сумма в них укладывается.
Горячка признала проблему, обещали порешать.
Подозреваю, это какие-то нюансы именно с WC.
AmberIT
 
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  #<1 ... 2688268926902691
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