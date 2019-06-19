деколи система підвисає і видає проценти за 3-4 дні ... у мене максимум було 4 ... також таке буває після святкових довгих ... три дні тому був неробочий понеділок, думаю, - треба почекати і прийде одразу за усі дні ... або ГЛ торбіть ...
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Додано: Сер 19 чер, 2019 16:30
деколи система підвисає і видає проценти за 3-4 дні ... у мене максимум було 4 ... також таке буває після святкових довгих ... три дні тому був неробочий понеділок, думаю, - треба почекати і прийде одразу за усі дні ... або ГЛ торбіть ...
Додано: Сер 19 чер, 2019 17:02
А куда была "подвязана" выплата %? На карту? Эта карта ещё жива? Не заблокирована, срок годности не истекает?
В принципе % всегда в срок на карту падали. Депозит пролонгировался, а проценты качнуть обязаны тоже. Если у вас этого не произошло - торбите гарячку - пусть разбираются почему нет %.
Додано: Сер 19 чер, 2019 17:29
Flamingo
Да, на карту, Weekend Card.
Карта жива и не заэкспайрена, постоянно используется.
Лимиты выставлены такими, что при любых раскладах сумма в них укладывается.
Горячка признала проблему, обещали порешать.
Подозреваю, это какие-то нюансы именно с WC.
Додано: Сер 19 чер, 2019 17:43
1% по б5 и на свои тоже с 1.05.
777 грязными.
Додано: Сер 19 чер, 2019 20:16
Re: ТАСКОМБАНК
А разае в альфе не бесплатнфй сэп?
.......
Додано: Сер 19 чер, 2019 20:22
Boundless, ні разу не слали?
За Голос...наш голос
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Додано: Сер 19 чер, 2019 20:42
Додано: Сер 19 чер, 2019 20:42
ТАСКОМБАНК
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