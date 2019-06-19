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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 чер, 2019 01:21
Anadonta написав:VanKiss
Вчера делал покупку с WC на AliExpress. Стоимость товара - 48.15 USD, со счета списано 1298.47 грн. Тормознул - нужно было купить доллары и рассчитаться с долларового счета.
Cashback 2% начислили...
Если покупать $, то это за свои нужно.
А так, можно за кредитные грн и в грэйсе остаться;)
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Додано: Чет 20 чер, 2019 06:50
Квесторе_поверніться написав: Stargazer212 написав: Квесторе_поверніться написав:Boundless
, ні разу не слали?
Вместо того, чтобы ответить, или пройти мимо и не отвечать - надо конечно, вот так вопросом на вопрос ответить, чтобы запутать человека. Это ппц)
Це натяк на потестити на мінсумі і не задавати некоректні питання.
А я Вам без намека прямым текстом напишу: может, хватит флуд разводить, девушка? Честно, напрягает...Можно было просто ответить или, по крайней мере, не умничать.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 07:24
Maksi2 написав:
А за долларовый платеж долларами вообще кешбек не платят.
Платят.
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Додано: Чет 20 чер, 2019 07:35
Платят грн. по курсу
... делайте хоть что-нибудь!
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