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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2689269026912692

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 01:21

  Anadonta написав:VanKiss

Вчера делал покупку с WC на AliExpress. Стоимость товара - 48.15 USD, со счета списано 1298.47 грн. Тормознул - нужно было купить доллары и рассчитаться с долларового счета.
Cashback 2% начислили...

Если покупать $, то это за свои нужно.
А так, можно за кредитные грн и в грэйсе остаться;)
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 06:50

  Квесторе_поверніться написав:
  Stargazer212 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Boundless, ні разу не слали?

Вместо того, чтобы ответить, или пройти мимо и не отвечать - надо конечно, вот так вопросом на вопрос ответить, чтобы запутать человека. Это ппц)

Це натяк на потестити на мінсумі і не задавати некоректні питання.

А я Вам без намека прямым текстом напишу: может, хватит флуд разводить, девушка? Честно, напрягает...Можно было просто ответить или, по крайней мере, не умничать.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 07:24

  Maksi2 написав: А за долларовый платеж долларами вообще кешбек не платят.

Платят.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 07:35

Re: ТАСКОМБАНК

Платят грн. по курсу
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 12:29

Re: ТАСКОМБАНК

Тогда надо покупать валюту за свои с гривнего счета на долларовый, и платить только с него, тогда будет кешбек 2%. Иначе конвертация сьедает эти 2% и получается покупка без кешбека.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 15:37

  Maksi2 написав:Тогда надо покупать валюту за свои с гривнего счета на долларовый, и платить только с него, тогда будет кешбек 2%. Иначе конвертация сьедает эти 2% и получается покупка без кешбека.

Я всегда так делаю, только чаще всего снимая с ощадных евро/доллары, купленные по выгодноиу курсу.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:50

Труба вызвал Тигипко на допрос по делу Порошенко
https://ukranews.com/news/637857-gbr-vy ... enko-truba
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 18:40

  Bosstone написав:Труба вызвал Тигипко на допрос по делу Порошенко
https://ukranews.com/news/637857-gbr-vy ... enko-truba

Сергій Леонілович з любою владою домовлявся...і тут домовиться...мабуть.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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