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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2691269226932694>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:24

  Flamingo написав:
  VanKiss написав:Какой там режим работы Таса на длинные выходные? Кредитку сегодня лучше погасить?

О каких выходных речь? 28-30? Так кредитки Таси по Любе надо закрывать не позже 25го. Поэтому в понедельник и вторник ещё не поздно. Конечно если гасить правильно

Это в первый раз буду гасится,поэтому хочется точно в срок.Если в понедельник ещё не поздно,то норм.
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:31

  VanKiss написав:
  Flamingo написав:
  VanKiss написав:Какой там режим работы Таса на длинные выходные? Кредитку сегодня лучше погасить?

О каких выходных речь? 28-30? Так кредитки Таси по Любе надо закрывать не позже 25го. Поэтому в понедельник и вторник ещё не поздно. Конечно если гасить правильно

Это в первый раз буду гасится,поэтому хочется точно в срок.Если в понедельник ещё не поздно,то норм.

Способов гашения есть несколько и они по разному проводятся тасей. Чтобы вы не промахнулись в ваш первый раз - напишите как планируете гасить, чтобы можно было вам порекомендовать абсолютно точную дату "безопасного" гашения
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:43

Re: ТАСКОМБАНК

Надо гасить или в кассе по номеру счёта или СЭПом.
Причём, если в кассе, то не давайте кассиру карту, а то она проведёт по карте, а там несколько иной регламент зачисления и можно влететь.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:45

  Flamingo написав:
  VanKiss написав:Это в первый раз буду гасится,поэтому хочется точно в срок.Если в понедельник ещё не поздно,то норм.

Способов гашения есть несколько и они по разному проводятся тасей. Чтобы вы не промахнулись в ваш первый раз - напишите как планируете гасить, чтобы можно было вам порекомендовать абсолютно точную дату "безопасного" гашения

На Ощадном денюжка есть,хочу 24го прямиком снять и положить на карту. Или же в крайнем случае могу в отделении через терминал погасить. Как лучше будет,посоветуйте.
К слову спасибо за ликбез по кешбеку,ваши слова были актуальны.
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:47

  Amid написав:Надо гасить или в кассе по номеру счёта или СЭПом.

И все? А чем плох сбер? Да и "пимпа"*говорят стала весьма юзабельнв
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:49

Flamingo
Не доверяю пимпе, может и улучшилась ситуация за последние месяцы, но проверять не хочу. Нормально на 2909 СЭПом заходит. А сбер это хорошо для Б5.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:54

  Flamingo написав:абсолютно точную дату "безопасного" гашения

Которая должна быть в предпоследний день в опервремя, то есть 24 числа. Советовать другое - подставлять человека или кривить душой насчёт "безопасного" ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:16

  Vorlon написав:
  Flamingo написав:абсолютно точную дату "безопасного" гашения

Которая должна быть в предпоследний день в опервремя, то есть 24 числа. Советовать другое - подставлять человека или кривить душой насчёт "безопасного" ;)

Ну вариант сбер => Б5 и сбер=>Виика дебет =>Виика кредит за длительное время использования ещё ни разу не подводили 25 (иногда и 26 или 27). Тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить. Сбер пополняется через т2ю тоже легко. Ну а глюкануть оно и сэп даже может. Вон когда ПетиЯ случился несколько банков по неделе не поднимались
Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 21 чер, 2019 09:24, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:21

  Vorlon написав:
  Flamingo написав:абсолютно точную дату "безопасного" гашения

Которая должна быть в предпоследний день в опервремя, то есть 24 числа. Советовать другое - подставлять человека или кривить душой насчёт "безопасного" ;)

тут, мабуть, малось на увазі не "єдино можливу і абсолютно правильну дату" а саме - оптимальну дату для погашення саме у випадку VanKiss - обов'язково із врахуванням доступних у нього способів погашення і варіантів руху коштів з інших рахунків.
Flamingo особисто мені жодного разу не порадив того, у чому не переконаний. А порад було вдосталь і усі працюють.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:28

stas_rst
Никто не спорит. Однако Flamingo всегда платит в последний день. Это его выбор. Но советовать такое нельзя. В независимости ни от чего.
Vorlon
 
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