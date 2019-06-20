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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:24
Flamingo написав: VanKiss написав:
Какой там режим работы Таса на длинные выходные? Кредитку сегодня лучше погасить?
О каких выходных речь? 28-30? Так кредитки Таси по Любе надо закрывать не позже 25го. Поэтому в понедельник и вторник ещё не поздно. Конечно если гасить правильно
Это в первый раз буду гасится,поэтому хочется точно в срок.Если в понедельник ещё не поздно,то норм.
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VanKiss
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:31
VanKiss написав: Flamingo написав: VanKiss написав:
Какой там режим работы Таса на длинные выходные? Кредитку сегодня лучше погасить?
О каких выходных речь? 28-30? Так кредитки Таси по Любе надо закрывать не позже 25го. Поэтому в понедельник и вторник ещё не поздно. Конечно если гасить правильно
Это в первый раз буду гасится,поэтому хочется точно в срок.Если в понедельник ещё не поздно,то норм.
Способов гашения есть несколько и они по разному проводятся тасей. Чтобы вы не промахнулись в ваш первый раз - напишите как планируете гасить, чтобы можно было вам порекомендовать абсолютно точную дату "безопасного" гашения
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Flamingo
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:43
Надо гасить или в кассе по номеру счёта или СЭПом.
Причём, если в кассе, то не давайте кассиру карту, а то она проведёт по карте, а там несколько иной регламент зачисления и можно влететь.
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Amid
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:45
Flamingo написав: VanKiss написав:
Это в первый раз буду гасится,поэтому хочется точно в срок.Если в понедельник ещё не поздно,то норм.
Способов гашения есть несколько и они по разному проводятся тасей. Чтобы вы не промахнулись в ваш первый раз - напишите как планируете гасить, чтобы можно было вам порекомендовать абсолютно точную дату "безопасного" гашения
На Ощадном денюжка есть,хочу 24го прямиком снять и положить на карту. Или же в крайнем случае могу в отделении через терминал погасить. Как лучше будет,посоветуйте.
К слову спасибо за ликбез по кешбеку,ваши слова были актуальны.
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VanKiss
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:47
Amid написав:
Надо гасить или в кассе по номеру счёта или СЭПом.
И все? А чем плох сбер? Да и "пимпа"*говорят стала весьма юзабельнв
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Flamingo
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:49
Flamingo
Не доверяю пимпе, может и улучшилась ситуация за последние месяцы, но проверять не хочу. Нормально на 2909 СЭПом заходит. А сбер это хорошо для Б5.
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Amid
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:54
Flamingo написав:
абсолютно точную дату "безопасного" гашения
Которая должна быть в предпоследний день в опервремя, то есть 24 числа. Советовать другое - подставлять человека или кривить душой насчёт "безопасного"
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Vorlon
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:16
Vorlon написав: Flamingo написав:
абсолютно точную дату "безопасного" гашения
Которая должна быть в предпоследний день в опервремя, то есть 24 числа. Советовать другое - подставлять человека или кривить душой насчёт "безопасного"
Ну вариант сбер => Б5 и сбер=>Виика дебет =>Виика кредит за длительное время использования ещё ни разу не подводили 25 (иногда и 26 или 27). Тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить. Сбер пополняется через т2ю тоже легко. Ну а глюкануть оно и сэп даже может. Вон когда ПетиЯ случился несколько банков по неделе не поднимались
Востаннє редагувалось Flamingo
в П'ят 21 чер, 2019 09:24, всього редагувалось 1 раз.
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Flamingo
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:21
Vorlon написав: Flamingo написав:
абсолютно точную дату "безопасного" гашения
Которая должна быть в предпоследний день в опервремя, то есть 24 числа. Советовать другое - подставлять человека или кривить душой насчёт "безопасного"
тут, мабуть, малось на увазі не "єдино можливу і абсолютно правильну дату" а саме - оптимальну дату
для погашення саме у випадку VanKiss
- обов'язково із врахуванням доступних у нього способів погашення і варіантів руху коштів з інших рахунків.Flamingo
особисто мені жодного разу не порадив того, у чому не переконаний. А порад було вдосталь і усі працюють.
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stas_rst
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:28
stas_rst
Никто не спорит. Однако Flamingo всегда платит в последний день. Это его выбор. Но советовать такое нельзя. В независимости ни от чего.
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Vorlon
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