Ну то как я плачу и как советую - две разные вещи. . Я ведь спросил у VanKiss как он планирует гасить и в зависимости от ответа рекомендовал бы ему тот или иной срок с поправкой "на ветер"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:35
Ну то как я плачу и как советую - две разные вещи. . Я ведь спросил у VanKiss как он планирует гасить и в зависимости от ответа рекомендовал бы ему тот или иной срок с поправкой "на ветер"
Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:36
Тут простой рискориентированный подход.
Сумма депозита за один день никогда не перекроет применения 40 или сколько там процентов годовых к сумме грейса за 55 дней в случае выпадения из него.
Вопрос - зачем рисковать?
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