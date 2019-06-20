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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2692269326942695>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 172
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
36
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
31
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:35

  Vorlon написав:stas_rst
Никто не спорит. Однако Flamingo всегда платит в последний день. Это его выбор. Но советовать такое нельзя. В независимости ни от чего.

Ну то как я плачу и как советую - две разные вещи. :). Я ведь спросил у VanKiss как он планирует гасить и в зависимости от ответа рекомендовал бы ему тот или иной срок с поправкой "на ветер"
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:36

  Vorlon написав:stas_rst
Никто не спорит. Однако Flamingo всегда платит в последний день. Это его выбор. Но советовать такое нельзя. В независимости ни от чего.

Тут простой рискориентированный подход.

Сумма депозита за один день никогда не перекроет применения 40 или сколько там процентов годовых к сумме грейса за 55 дней в случае выпадения из него.

Вопрос - зачем рисковать?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:42

  curiousobro написав:
  Vorlon написав:stas_rst
Никто не спорит. Однако Flamingo всегда платит в последний день. Это его выбор. Но советовать такое нельзя. В независимости ни от чего.

Тут простой рискориентированный подход.

Сумма депозита за один день никогда не перекроет применения 40 или сколько там процентов годовых к сумме грейса за 55 дней в случае выпадения из него.

Вопрос - зачем рисковать?

Некоторые считают это "риском", а другие - "штатной работой".

Но, имея опыт пользования поделками команд смузистов в каждом банке, - иногда уже приходится "дуть на холодное". Но клиент ведь в этом не виноват
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:42

Re: ТАСКОМБАНК

Я уже писав своє негативне ставлення до використання кредитних, однак, читаючи вас, знову повертаюсь думками до оцінки прямої вигоди по КБ Віки.
Якщо можна - одним рядком з власного досвіду використання КБ Віки опишіть.
Тарифи читав поверхнево, бо карта у мене відсутня.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:47

  curiousobro написав:
  Vorlon написав:stas_rst
Никто не спорит. Однако Flamingo всегда платит в последний день. Это его выбор. Но советовать такое нельзя. В независимости ни от чего.

Тут простой рискориентированный подход.

Сумма депозита за один день никогда не перекроет применения 40 или сколько там процентов годовых к сумме грейса за 55 дней в случае выпадения из него.

Вопрос - зачем рисковать?

В советское время я очень любил фильм "Чародеи". Там по ходу была инструкция как проходить сквозь стены:
1. Видеть цель.
2. Верить в себя.
3. Не замечать препятствий.
А то о чем вы пишете - зачем рисковать - легко трансформировать зачем пользоваться кредиткой в принципе. Ведь по статистике мизерный процент пользователей никогда не выпадает из грейсом.
С другой стороны вы берете исключительный случай когда один вылет из грейса не перекрывается полученными за день процентами. Взгляните на вопрос с другой стороны - сколько я в итоге получил таких процентов ни разу не вылетев с грейса с 2008 года (моя первая кредитка). Думаю на один вылет я уже наэкономил :). И пока эта сумма продолжает расти
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 09:59

  Flamingo написав: Взгляните на вопрос с другой стороны - сколько я в итоге получил таких процентов ни разу не вылетев с грейса с 2008 года (моя первая кредитка). Думаю на один вылет я уже наэкономил :). И пока эта сумма продолжает расти

Якщо я правильно розумію, принцип Віки наступний:
- отримуємо кредитліміт
- тратимо його за будь-який період (1-55 днів)
- КБ нараховується тільки на кошти, витрачені за рахунок кредліміту
- погашаємо теж по мірі наближення кредитних до нуля або не погашаємо взагалі протягом грейсу
- за день до останнього пільгового дня або по ситуації закриваємо кредитний ліміт і картку не юзаєм до якогось оновлення в системі ??? ОСТАННЄ ВАЖЛИВО

аналог: кредитні УНІ бєнябанк можна гасити будь-коли, однак через півдоби максимум проходить оновлення по базі і новий пільговий період вуаля на 55 днів (мінус N днів поточного місяця до 25-го наступного).
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:04

Re: ТАСКОМБАНК

  stas_rst написав:- КБ нараховується тільки на кошти, витрачені за рахунок кредліміту
Брехня.

2% в Інтернеті (за свої та кредитні)
1% за свої завжди
1% за кредитні в будні
3% за кредитні у вихідні (субота, неділя)
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:07

Re: ТАСКОМБАНК

MASolomko написав:
  stas_rst написав:- КБ нараховується тільки на кошти, витрачені за рахунок кредліміту
Брехня.

2% в Інтернеті (за свої та кредитні)
1% за свої завжди
1% за кредитні в будні
3% за кредитні у вихідні (субота, неділя)
Дякую. Це були припущення - висновки з прочитаного. А з приводу погашення логіка правильна ?
Зокрема, щодо періодів погашення і частоти оновлення наявних коштів на кредліміті???
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:26

все совсем ни так

  stas_rst написав:- за день до останнього пільгового дня або по ситуації закриваємо кредитний ліміт і картку не юзаєм до якогось оновлення в системі ??? ОСТАННЄ ВАЖЛИВО

аналог: кредитні УНІ бєнябанк можна гасити будь-коли, однак через півдоби максимум проходить оновлення по базі і новий пільговий період вуаля на 55 днів (мінус N днів поточного місяця до 25-го наступного).

Кредзадолженность в грейсе - задолженность на 00:00 1го числа месяца, при условии, шо никаких штрафов, просрочек не было
Текущая кредзадолженность, т.е. на текущий момент, которая по определению всегда больше грейсовой, если вы постоянно пользуетесь картой и гаситесь тока в конце грейса
ОМП - обязательный мин. платеж
Тася отображает ОБЕ задолженности и ОМП, в отличие от многих банков.

По 25е число включительно, а если это нерабочий день, то в ближайщий следующий раб. дн нуна оплатить ОМП, шобы не нарваться на штрафы. Но грейсовики, которые не любят платить повышенные 49% за кредзадолженность гасят ВСЮ кредзадолженность в грейсе.
Ну а как гасить зависит от регламентов каналов платежа и нервной орг-и заемщика :)

И у Таси и у Бегемота Бени нуна просто дождаться проведения суммы по картсчету. У Бени это вааще ниде не отображается, а типа проводится моментально, но таки возможны залёты в конце дня и конце месяца. У Таси возможны тормоза в неопервремя, еще вероятнее после 21:00 до 7:00.
Я вот любитель ВСЕ делать в опервермя, даж до обеда, особенно по пятницам :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:40

Re: ТАСКОМБАНК

clientage написав:
  stas_rst написав:- за день до останнього пільгового дня або по ситуації закриваємо кредитний ліміт і картку не юзаєм до якогось оновлення в системі ??? ОСТАННЄ ВАЖЛИВО

аналог: кредитні УНІ бєнябанк можна гасити будь-коли, однак через півдоби максимум проходить оновлення по базі і новий пільговий період вуаля на 55 днів (мінус N днів поточного місяця до 25-го наступного).

Кредзадолженность в грейсе - задолженность на 00:00 1го числа месяца, при условии, шо никаких штрафов, просрочек не было
Текущая кредзадолженность, т.е. на текущий момент, которая по определению всегда больше грейсовой, если вы постоянно пользуетесь картой и гаситесь тока в конце грейса
ОМП - обязательный мин. платеж
Тася отображает ОБЕ задолженности и ОМП, в отличие от многих банков.

По 25е число включительно, а если это нерабочий день, то в ближайщий следующий раб. дн нуна оплатить ОМП, шобы не нарваться на штрафы. Но грейсовики, которые не любят платить повышенные 49% за кредзадолженность гасят ВСЮ кредзадолженность в грейсе.
Ну а как гасить зависит от регламентов каналов платежа и нервной орг-и заемщика :)

И у Таси и у Бегемота Бени нуна просто дождаться проведения суммы по картсчету. У Бени это вааще ниде не отображается, а типа проводится моментально, но таки возможны залёты в конце дня и конце месяца. У Таси возможны тормоза в неопервремя, еще вероятнее после 21:00 до 7:00.
Я вот любитель ВСЕ делать в опервермя, даж до обеда, особенно по пятницам :)
Дякую!!! Тільки не зовсім зрозумів про ОМП і загальну суму кредліміту. Я завжди на ПБ закривав усю суму ліміту одним платежем. Потім за півдня або на ранок наступного знову юзав. Жодного штрафу за 10 років. До того вилітав пару разів.
Проясніть, що потрібно платити до 25-го? Обов'язковий мінплатіж чи усю суму наданого ліміту ?
І якщо ліміт 5-10 тисяч, то чи можна образно потратити 20-30 К за місяць через періодичне поповнення КЛ протягом грейсперіоду ?
stas_rst
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