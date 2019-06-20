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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2692269326942695 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 172 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 36 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 31 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 25 Всього голосів : 172 Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:43 Flamingo написав: curiousobro написав: Vorlon написав: stas_rst

Никто не спорит. Однако Flamingo всегда платит в последний день. Это его выбор. Но советовать такое нельзя. В независимости ни от чего. Никто не спорит. Однаковсегда платит в последний день. Это его выбор. Но советовать такое нельзя. В независимости ни от чего.

Тут простой рискориентированный подход.



Сумма депозита за один день никогда не перекроет применения 40 или сколько там процентов годовых к сумме грейса за 55 дней в случае выпадения из него.



Вопрос - зачем рисковать? Тут простой рискориентированный подход.Сумма депозита за один день никогда не перекроет применения 40 или сколько там процентов годовых к сумме грейса за 55 дней в случае выпадения из него.Вопрос - зачем рисковать?

В советское время я очень любил фильм "Чародеи". Там по ходу была инструкция как проходить сквозь стены:

1. Видеть цель.

2. Верить в себя.

3. Не замечать препятствий.

А то о чем вы пишете - зачем рисковать - легко трансформировать зачем пользоваться кредиткой в принципе. Ведь по статистике мизерный процент пользователей никогда не выпадает из грейсом.

С другой стороны вы берете исключительный случай когда один вылет из грейса не перекрывается полученными за день процентами. Взгляните на вопрос с другой стороны - сколько я в итоге получил таких процентов ни разу не вылетев с грейса с 2008 года (моя первая кредитка). Думаю на один вылет я уже наэкономил . И пока эта сумма продолжает расти В советское время я очень любил фильм "Чародеи". Там по ходу была инструкция как проходить сквозь стены:1. Видеть цель.2. Верить в себя.3. Не замечать препятствий.А то о чем вы пишете - зачем рисковать - легко трансформировать зачем пользоваться кредиткой в принципе. Ведь по статистике мизерный процент пользователей никогда не выпадает из грейсом.С другой стороны вы берете исключительный случай когда один вылет из грейса не перекрывается полученными за день процентами. Взгляните на вопрос с другой стороны - сколько я в итоге получил таких процентов ни разу не вылетев с грейса с 2008 года (моя первая кредитка). Думаю на один вылет я уже наэкономил. И пока эта сумма продолжает расти



Рад за вас



На самом деле вопрос был риторический и писал я вот о чем.



Рискориентированный подход отличается от категоричного тем, что он достаточно гибок для применения.



Риск можно принять (платить в последний день) или исключить в принципе (вообще не использовать кредитки) или минимизировать (платить не в последний день,взяв денек на непредвиденный случай)



Вы предпочитаете принимать риски, я минимизировать, а кто-то из недавно отписавшихся в этой ветке вообще его исключает (но уже думает над тем, чтобы таки рискнуть, но еще не решился в какой степени) Рад за васНа самом деле вопрос был риторический и писал я вот о чем.Рискориентированный подход отличается от категоричного тем, что он достаточно гибок для применения.Риск можно принять (платить в последний день) или исключить в принципе (вообще не использовать кредитки) или минимизировать (платить не в последний день,взяв денек на непредвиденный случай)Вы предпочитаете принимать риски, я минимизировать, а кто-то из недавно отписавшихся в этой ветке вообще его исключает (но уже думает над тем, чтобы таки рискнуть, но еще не решился в какой степени) curiousobro Повідомлень: 2094 З нами з: 21.07.17 Подякував: 40 раз. Подякували: 290 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:05 Re: ТАСКОМБАНК stas_rst написав: Дякую!!! Тільки не зовсім зрозумів про ОМП і загальну суму кредліміту. Я завжди на ПБ закривав усю суму ліміту одним платежем. Потім за півдня або на ранок наступного знову юзав. Жодного штрафу за 10 років. До того вилітав пару разів.

Проясніть, що потрібно платити до 25-го? Обов'язковий мінплатіж чи усю суму наданого ліміту ? Дякую!!! Тільки не зовсім зрозумів про ОМП і загальну суму кредліміту. Я завжди на ПБ закривав усю суму ліміту одним платежем. Потім за півдня або на ранок наступного знову юзав. Жодного штрафу за 10 років. До того вилітав пару разів.Проясніть, що потрібно платити до 25-го? Обов'язковий мінплатіж чи усю суму наданого ліміту ?

Гасить нужно не ЛИМИТ, а задолженность (в пределах лимита) на 1е число. Для погашения этой задоженности вам дается +25дней - это и есть грейс.

Например, у вас лимит 25К, за прошлый месяц (ну т.е. в пределах с 1/05 по 31/05) вы потратили 21К, потом с 1/06 по 21/06 вы еще потратили 4К и гроши/лимит кончилися. Вот до 25/06 вы ДОЛЖНЫ погасить ОМП (5% от 21К = 1050грн) или полностью внести 21К и вам эти 21К станут полностью доступны для новых трат в пределах текущего периода до 31/06.



І якщо ліміт 5-10 тисяч, то чи можна образно потратити 20-30 К за місяць через періодичне поповнення КЛ протягом грейсперіоду ?

Можна, выше я дал самый простой план трат в грейсе при достаточно большом лимите.

Но когда лимит маленький, то клиенту приходится постоянно пополнять карту в перделах одного периода, т.е. сделал покупок на 4.5К, ожидается следующая покупка за 600грн, и для этого необходимо внести +100грн на карту. Такое пополнение погашает задолженность по карте, причем прошлого периода (за май!) если оно сделано до 25го числа. Однако в любом случае доступный кредлимит увеличивается. Вы можете делать сколько угодно таких пополняшек внутри периода. Но у Виики Таси есть тут одна особенность, пополнять можно в пределах кредлимита, т.е. вот вам установлен кредлимит 5К, вы потратили 4.5К, значит и пополнить можете только в пределах до 4.5К, если закинете 5К (ну вам так удобно), то оте сверх лимитные 500грн ниде отображаться/доступны не будут, пока вы не потратите очередные 500. У Привата и Б5 эти +500 будут считаться собственными средствами и обслуживаться по другим тарифам. Гасить нужно не ЛИМИТ, а задолженность (в пределах лимита) на 1е число. Для погашения этой задоженности вам дается +25дней - это и есть грейс.Например, у вас лимит 25К, за прошлый месяц (ну т.е. в пределах с 1/05 по 31/05) вы потратили 21К, потом с 1/06 по 21/06 вы еще потратили 4К и гроши/лимит кончилися. Вот до 25/06 вы ДОЛЖНЫ погасить ОМП (5% от 21К = 1050грн) или полностью внести 21К и вам эти 21К станут полностью доступны для новых трат в пределах текущего периода до 31/06.Можна, выше я дал самый простой план трат в грейсе при достаточно большом лимите.Но когда лимит маленький, то клиенту приходится постоянно пополнять карту в перделах одного периода, т.е. сделал покупок на 4.5К, ожидается следующая покупка за 600грн, и для этого необходимо внести +100грн на карту. Такое пополнение погашает задолженность по карте, причем прошлого периода (за май!) если оно сделано до 25го числа. Однако в любом случае доступный кредлимит увеличивается. Вы можете делать сколько угодно таких пополняшек внутри периода. Но у Виики Таси есть тут одна особенность, пополнять можно в пределах кредлимита, т.е. вот вам установлен кредлимит 5К, вы потратили 4.5К, значит и пополнить можете только в пределах до 4.5К, если закинете 5К (ну вам так удобно), то оте сверх лимитные 500грн ниде отображаться/доступны не будут, пока вы не потратите очередные 500. У Привата и Б5 эти +500 будут считаться собственными средствами и обслуживаться по другим тарифам. ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28514 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2284 раз. Подякували: 3301 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:33

револьверный кредит это вроде называется умным словом-револьверный кредит v57 Повідомлень: 2137 З нами з: 14.03.10 Подякував: 81 раз. Подякували: 142 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:37 ТАС2Ю

После ввода смс пишет - операция невозможна, повторите позже.

Тоскую за простым и надежным тас24 Опять невозможно снять в ощадногоПосле ввода смс пишет - операция невозможна, повторите позже.Тоскую за простым и надежным тас24 curiousobro Повідомлень: 2094 З нами з: 21.07.17 Подякував: 40 раз. Подякували: 290 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2692269326942695 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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