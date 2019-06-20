Flamingo написав:curiousobro написав:
Тут простой рискориентированный подход.
Сумма депозита за один день никогда не перекроет применения 40 или сколько там процентов годовых к сумме грейса за 55 дней в случае выпадения из него.
Вопрос - зачем рисковать?
В советское время я очень любил фильм "Чародеи". Там по ходу была инструкция как проходить сквозь стены:
1. Видеть цель.
2. Верить в себя.
3. Не замечать препятствий.
А то о чем вы пишете - зачем рисковать - легко трансформировать зачем пользоваться кредиткой в принципе. Ведь по статистике мизерный процент пользователей никогда не выпадает из грейсом.
С другой стороны вы берете исключительный случай когда один вылет из грейса не перекрывается полученными за день процентами. Взгляните на вопрос с другой стороны - сколько я в итоге получил таких процентов ни разу не вылетев с грейса с 2008 года (моя первая кредитка). Думаю на один вылет я уже наэкономил . И пока эта сумма продолжает расти
Рад за вас
На самом деле вопрос был риторический и писал я вот о чем.
Рискориентированный подход отличается от категоричного тем, что он достаточно гибок для применения.
Риск можно принять (платить в последний день) или исключить в принципе (вообще не использовать кредитки) или минимизировать (платить не в последний день,взяв денек на непредвиденный случай)
Вы предпочитаете принимать риски, я минимизировать, а кто-то из недавно отписавшихся в этой ветке вообще его исключает (но уже думает над тем, чтобы таки рискнуть, но еще не решился в какой степени)